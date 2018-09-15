Польский актер Штур получил приз на фестивале «Амурская осень»

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен — РИА Новости . Польский актер и режиссер Ежи Штур получил приз за вклад в мировой кинематограф на церемонии открытия XVI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.

Статуэтку золотого журавля (традиционный приз фестиваля) особому гостю «Амурской осени» вручил президент фестиваля Сергей Новожилов

Штур со сцены общественно-культурного центра Благовещенска, где проходит церемония открытия, сказал, что для него это «великий день», зал приветствовал иностранного гостя стоя.

"Огромное спасибо. В другой стране меня так тепло принимают! Этот приз для меня — показатель того, что культурные отношения между Россией и Польшей крепкие", — сказал Штур.

В воскресенье в специальном шатре фестиваля пройдет встреча Штура со зрителя.

Еще одного золотого журавля получил заслуженный артист России, композитор, актер и режиссер Сергей Шустицкий . Организаторы фестиваля вручили ему статуэтку как подарок к юбилею — в этом году Шустицкий отметил 60-летие, на «Амурской осени» пройдет его творческий вечер.

Фестиваль официально открылся в субботу, в этом году на нем ждут около 200 участников, в программе смотра 12 полнометражных фильмов, 25 короткометражек и антреприза — 10 конкурсных и два внеконкурсных спектакля; «Амурская осень» — единственный российский фестиваль, где представлены театральные работы этого формата.

В конкурсной программе полнометражных фильмов десять — общероссийские премьеры, у двух работ второй показ — это картина «Двое» (полнометражный дебют Тимофея Жалнина на последнем «Кинотавре») и «Спитак» Александра Котта, получивший приз за лучшую режиссерскую работу на 40-м Московском международном кинофестивале.

Разброс тем в театральной антрипризе этого года — от современной интерпретации Шекспира (спектакль «Гамлет. Очная ставка») до музыкальной комедии «На высоких каблуках». Всего жюри в этом конкурсе под председательством актера Максима Аверина оценит десять работ.

Завершится фестиваль в Благовещенске 23 сентября, тогда победители в разных номинациях получат золотых журавлей. После этого смотр отправится в провинцию Ляолин, в Китае пройдет фестиваль короткометражного кино, где представят по 10 российских и китайских работ.