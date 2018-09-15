Театры Кирова и Воронежа проводят обменные гастроли

На воронежской сцене Кировский театр представляет свои лучшие постановки. Каждый зритель найдёт спектакль себе по душе: и новаторские, и классические постановки привёз Кировский театр.

Для молодёжи представили спектакль «1825. Запрещённый роман» по мотивам произведения Александра Дюма «Учитель фехтования». Им открылись гастрольные показы.

"Спектакль с нестандартными, оригинальными декорациями получился зрелищным, впечатлили сцены поединков на рапирах. Актёры играли достойно", — пишет в соцсети один из зрителей постановки по мотивам романа Дюма, которую представил молодой режиссёр Кировского драмтеатра, выпускник Театрального института им Б. Щукина Захар Пантелеев. Фото: Дмитрий Чеченев/https://vk.com/kirov_voroneg?z=photo29326163_456239936%2Fwall-168699357_132 Это история о декабристском восстании глазами француза Фрасуа Гризье, пребывание которого в России обошлось не без приключений: он чудом спасся от петербургского наводнения, едва не разбился на пресловутых русских дорогах и даже охотился с ножом на медведя. Главные роли играют ведущие молодые артисты Кировского драмтеатра — Евгений Моисеев Николай Худанин , Марианна Узун, Владимир Шишлянников

"Тёмные аллеи Бунина" не случайно привёз Кировский театр в Воронеж — ведь это родина великого русского писателя XX века. В спектакле, который представлен зрителям Воронежа, содержится много такого, что касается личных впечатлений автора — словно актёры и герои на языке театра читают дневник самого Бунина. Воспоминания о прошедшей любви, о дореволюционной России, впечатления от мимолётных чувств каждый раз сливаются на сцене в единую красочную картину. Фото: Кировский областной ордена Трудового Красного знамени драматический театр Начало: 15 сентября в 18:00.

Музыкальная комедия «Дядюшкин сон», поставленная режиссёром Виктором Узуном , заслуженным артистом России, завершит гастрольные показы на сцене Воронежа. Над музыкальным оформлением работал композитор Владислав Казенин. Главные роли в постановке исполняют заслуженная артистка России Елена Одинцова , Марианна Узун, Владимир Жданов , народный артист России Владимир Смирнов . Постановка «Дядюшкин сон» — это странная, лёгкая история о любви и о том, что ей противопоставлено. Но всё равно побеждает вечное — та любовь, которая созвучна человеческому милосердию и состраданию. Фото: Кировский областной ордена Трудового Красного знамени драматический театр

Начало: 16 сентября в 18:00.

Воронежский театр в рамках «Больших гастролей» приехал в Киров с тремя спектаклями: «Чайка», «Тартюф», «Американские горки». Знаменитый спектакль по известной комедии А. П. Чехова, открывший 14 сентября гастрольные показы в Кирове, поставлен режиссёром Владимиром Петровым , лауреатом театральной премии «Золотая Маска», художественным руководителем Воронежского драмтеатра им. А. Кольцова.

15 сентября в 17:00 зрители города Кирова приглашаются на постановку по пьесе Жана-Батиста Мольера «Тартюф», над которой работал режиссёр Анатолия Слюсаренко . Блистательные пьесы Мольера и на сегодняшний день не утратили своей актуальности, и на сцене каждого театра идут постановки по его произведениям. Воронежский театр, конечно же, не исключение. Фото: Воронежский театр театр драмы им. А. Кольцова