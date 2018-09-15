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Московский театр мюзикла откроет сезон постановкой «Жизнь прекрасна»
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Московский театр мюзикла откроет сезон постановкой «Жизнь прекрасна» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Тот самый «легкий» жанр совсем недалекого прошлого. Песни, которые хочется не только слышать, но и слушать, а — самое главное — петь.
Русская и зарубежная эстрада, любимые песни из культового кино и дорогих сердцу мюзиклов, шлягеры, которые пели все вокруг. В шоу, оформленном маститым художником-постановщиком Эдуардом Кочергиным, Михаил Швыдкой начинает, публика в зале подтягивает. Танцуют на сцене. Поют — все!
По мотивам «почившей в бозе» одноименной телепрограммы г-на Швыдкого «живое» шоу играют с 20-го по 30-е сентября ежедневно, в семь часов вечера. Режиссер-постановщик шоу — Марина Швыдкая.
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