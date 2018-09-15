Московский театр мюзикла откроет сезон постановкой «Жизнь прекрасна»

Тот самый «легкий» жанр совсем недалекого прошлого. Песни, которые хочется не только слышать, но и слушать, а — самое главное — петь.

Русская и зарубежная эстрада, любимые песни из культового кино и дорогих сердцу мюзиклов, шлягеры, которые пели все вокруг. В шоу, оформленном маститым художником-постановщиком Эдуардом Кочергиным Михаил Швыдкой начинает, публика в зале подтягивает. Танцуют на сцене. Поют — все!