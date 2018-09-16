Театр имени Моссовета откроет сезон спектаклем «Путешествие к тетушке»

Днем в воскресенье состоялся традиционный сбор труппы, на котором директор театра рассказала о предстоящих планах.

"Первой премьерой сезона станет спектакль молодого режиссера Михаила Левитина-младшего — «Путешествие к тетушке», поставленный по мотивам одноименного романа Грэма Грина . Эта постановка выйдет на сцене «Под крышей» уже в октябре", — сказала Панфилова.

Во второй половине сезона театр планирует выпустить спектакль для юного зрителя. Постановку осуществит режиссер Иван Орлов

Рустама Хамдамова. Театр продолжит сотрудничество с Ниной Чусовой. Сейчас обсуждается название. Также обсуждается перспектива новой постановки Андрея Кончаловского

"В этом сезоне наш театр будет много гастролировать в России и за рубежом. Уже в конце сентября мы отправимся в Петрозаводск и Костомукшу в рамках программы «Золотой Маски» как номинант премии со спектаклем «Не всё коту масленица». А в конце октября театр примет участие в программе «Русские сезоны в Италии» и представит в Венеции на сцене театра Стабиле дель Венето Карло Гольдони спектакль Андрея Сергеевича Кончаловского «Вишневый сад»", — сказала Панфилова.

В декабре со спектаклем «Встречайте, мы уходим» театр выступит в Нижнем Новгороде. С 25 февраля по 4 марта театру предстоят гастроли в Германии. В Ганновере, Леверкузене, Оффенбахе, Штутгарте и Нюрнберге театр покажет спектакль «Упражнения в прекрасном».

"В рамках программы министерства культуры РФ «Большие гастроли» в мае мы отправимся в Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Обсуждается несколько названий спектаклей, которые мы повезем на Дальний Восток", — сказала Панфилова.

В новом сезоне звездная труппа театра им. Моссовета пополнилась новым артистом — им стал выпускник Школы-студии МХАТ Олег Отс.