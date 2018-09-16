Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и Сара Полсон на вечеринке Netflix перед «Эмми» 

Уже завтра в Лос-Анджелесе пройдет американская телевизионная премия «Эмми». Она, кстати, считается телевизионным эквивалентом премии «Оскар».
И в ожидании важного события звезды ходят на вечеринки. Так, вчера компания Netflix провела звездный вечер, на котором появились Дженнифер Энистон (49), Милли Бобби Браун (14), Майкл Дуглас (73), Сара Полсон (43) и многие другие.
Смотри фото здесь.
Кстати, Джен появилась на мероприятии не просто так, совсем скоро на экраны выйдет новый сериал Dumplin от компании Netflix с участием актрисы.
https://www.youtube.com/watch?v=TQJKu77vhEk
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