Ещё
Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и Сара Полсон на вечеринке Netflix перед «Эмми»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и Сара Полсон на вечеринке Netflix перед «Эмми» 

Peopletalk 2 часа назад
Уже завтра в Лос-Анджелесе пройдет американская телевизионная премия «Эмми». Она, кстати, считается телевизионным эквивалентом премии «Оскар».
И в ожидании важного события звезды ходят на вечеринки. Так, вчера компания Netflix провела звездный вечер, на котором появились Дженнифер Энистон (49), Милли Бобби Браун (14), Майкл Дуглас (73), Сара Полсон (43) и многие другие.
Смотри фото здесь.
Кстати, Джен появилась на мероприятии не просто так, совсем скоро на экраны выйдет новый сериал Dumplin от компании Netflix с участием актрисы.
https://www.youtube.com/watch?v=TQJKu77vhEk
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-eniston-milli-bobbi-braun-i-sara-polson-na-vecherinke-netflix-pered-emmi/
Peopletalk: последние новости
Надежда Михалкова, Марина Александрова и Алексей Чадов на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 Главный спойлер финала «Игры престолов». О чем проболтался Кит Харингтон? Она станет звездой! Рассказываем об актрисе Стасе Милославской, которую ты должен знать уже сейчас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры и актрисы, которые снимались пьяными7
Тест: помните ли вы советские сказки?
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Тест: угадайте звезд по детским снимкам
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х12
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение