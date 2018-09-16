Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и Сара Полсон на вечеринке Netflix перед «Эмми»

Уже завтра в Лос-Анджелесе пройдет американская телевизионная премия «Эмми». Она, кстати, считается телевизионным эквивалентом премии «Оскар».

Смотри фото здесь.

Кстати, Джен появилась на мероприятии не просто так, совсем скоро на экраны выйдет новый сериал Dumplin от компании Netflix с участием актрисы.

https://www.youtube.com/watch?v=TQJKu77vhEk

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