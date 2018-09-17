Омская анимация: детские мультфильмы о взрослых вопросах

В Омске состоялся мастер-класс-фестиваль детских мультфильмов «Эхо-о-о Жар-птицы», где зрителям представили мультфильмы, созданные силами детей в творческих студиях. Десять мультфильмов, созданных в анимационных студиях разных городов России были выбраны участниками открытого всероссийского мастер-класс-фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-птица». В этом году он проходил в Бердске, где участники представили свои анимационные работы и за неделю совместно создали три мультфильма.

На фестиваль участники привезли программу мультфильмов, — рассказала корреспонденту "Омск Здесь" руководитель студии современного искусства «Радужный рисунок» Людмила Аксёнова. — Заочно участвовать было нельзя, из Омска приехали представители трёх студий: «Радужный рисунок», «Пять талантов» и «ОчУмелый мультик». За неделю фестиваля мы прошли мастер-классы для детей и педагогов по созданию анимационных фильмов, а после смотрели мультфильмы участников и выбирали десять наиболее понравившихся. Наша работа не вошла в число лучших, опыта пока маловато. Среди участников были студии, создающие мультфильмы по 18 лет! Но наш юмор оценили.

Эту десятку мультфильмов вчера бесплатно показывали омичам в «Европарке». После просмотра гости «Эхо-о-о Жар-птицы» приняли участие в мастер-классе — раскрашивали листочки.

— Созданные руками омских зрителей листочки станут украшением первой сцены мультфильма, который мы сейчас создаём. В этой сцене Жар-птица сидит на осеннем дереве с необычной листвой и наблюдает омскую радугу, — говорит Людмила Аксёнова.

Немногие знают, что создать мультфильм своими руками сегодня не так уж и сложно. Анимацией сегодня в Омске можно заниматься в нескольких творческих студиях. Дети сами придумывают сюжет, вместе с преподавателями пишут сценарий, а после с помощью анимации представляют свою задумку зрителям. Вопросы, которые поднимают ребята в своих мультфильмах, совсем недетские — плохие дороги, проблемы экологии, история родного города и, конечно, сказки, в которых добро всегда побеждает зло.

У омичей есть шанс посетить «Эхо-о-о» фестиваля, который ещё трижды пройдёт Омске в ближайшее время. Уже завтра, 18 сентября, всех желающих приглашают посмотреть десятку лучших мультфильмов фестиваля «Жар-птица 2018» в гимназии № 75. 21 сентября показ состоится в Доме кино на Ленинградской площади, 1; 27 сентября — на Областной станции юных техников; 6 октября — в Доме культуры ТЦ «Мега».

Фото: Людмила Аксёнова