Юных омичей позвали в «Театр на подушках»

В новом творческом сезоне Городской драматический театр «Студия» Любови Ермолаевой продолжит заниматься проектом «Сказкин дом». В амплуа режиссера «бэби-театра» снова выступит ведущая актриса, лауреат премии имени народной артистки РФ Алёна Полищук, сообщает департамент культуры мэрии.

Этой осенью юные омичи смогут увидеть сразу два спектакля в формате «бэби-театра». Премьеру «Не буду просить прощения» по произведению Софьи Прокофьевой и постановку «Чудо-дерево» по сказкам Корнея Чуковского

Иван Минеев, Татьяна Гашенко, «27 октября в 12:00 приглашаем юных омичей в наш «Театр на подушках». Спектакль «Чудо-дерево» предназначен для самых маленьких зрителей. Возраст определен самим автором — от двух до пяти лет, — рассказала заведующая литературной частью театра «Студия» Любови Ермолаевой» Светлана Трифонова. — Постановка и музыкальное оформление спектакля — Алена Устинова, художник — Рустам Назиров. Роли исполняют Ольга Постоногова Евгений Сизов . Надеемся, спектакль по произведениям удивительного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского понравится как малышам, так и взрослым, ведь с этими замечательными сказками рос каждый из нас».

А спектакль «Не буду просить прощения» можно будет увидеть 29 сентября в 11:00. Приобрести билеты на спектакли можно в кассе театра «Студия» Любови Ермолаевой.