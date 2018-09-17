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Юных омичей позвали в «Театр на подушках»
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Юных омичей позвали в «Театр на подушках» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В новом творческом сезоне Городской драматический театр «Студия» Любови Ермолаевой продолжит заниматься проектом «Сказкин дом». В амплуа режиссера «бэби-театра» снова выступит ведущая актриса, лауреат премии имени народной артистки РФ Алёна Полищук, сообщает департамент культуры мэрии.
Этой осенью юные омичи смогут увидеть сразу два спектакля в формате «бэби-театра». Премьеру «Не буду просить прощения» по произведению Софьи Прокофьевой и постановку «Чудо-дерево» по сказкам Корнея Чуковского.
«27 октября в 12:00 приглашаем юных омичей в наш «Театр на подушках». Спектакль «Чудо-дерево» предназначен для самых маленьких зрителей. Возраст определен самим автором — от двух до пяти лет, — рассказала заведующая литературной частью театра «Студия» Любови Ермолаевой» Светлана Трифонова. — Постановка и музыкальное оформление спектакля — Алена Устинова, художник — Рустам Назиров. Роли исполняют Ольга Постоногова, Иван Минеев, Татьяна Гашенко, Евгений Сизов. Надеемся, спектакль по произведениям удивительного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского понравится как малышам, так и взрослым, ведь с этими замечательными сказками рос каждый из нас».
А спектакль «Не буду просить прощения» можно будет увидеть 29 сентября в 11:00. Приобрести билеты на спектакли можно в кассе театра «Студия» Любови Ермолаевой.
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