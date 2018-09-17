Умер тележурналист Андрей Мурашов

Известный тележурналист Андрей Мурашов умер в томской больнице на 51-м году жизни. Последние дни он находился в реанимации, передает ИА Nation News.

О смерти Мурашова сообщил главный редактор телеканала ТВ2 Виктор Мучник. Надолго до смерти у журналиста возникли проблемы с сердцем. По словам коллег Андрея, врачи так и не сумели поставить ему диагноз, уточнили «Известия».

Андрей Мурашов был ведущим программ «Час Пик» и «Успеваем» на канале ТВ2, а также автором специальных репортажей, рубрик и документальных фильмов.