Концерт «Главное, ребята, сердцем не стареть» состоится в Марьиной Роще

Концерт для старшего поколения под названием «Главное, ребята, сердцем не стареть» состоится во Дворце культуры МИИТ. Посетителей ждут 29 сентября.

Начало в 11.00. Напомним, адрес Дворца культуры МИИТ: Новосущевский переулок, д. 6, стр. 1. (ак)