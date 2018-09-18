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Концерт «Главное, ребята, сердцем не стареть» состоится в Марьиной Роще
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Концерт «Главное, ребята, сердцем не стареть» состоится в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща + ещё 1 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Концерт для старшего поколения под названием «Главное, ребята, сердцем не стареть» состоится во Дворце культуры МИИТ. Посетителей ждут 29 сентября.
В концерте примут участие народный артист России Владимир Новиков, актер театра на Таганке Дмитрий Высоцкий, актеры театра и кино Олег Соколов, Александра Курагина и Стас Бахмутов, музыкальный коллектив «Синатра Бэнд» и танцевальный коллектив «Биг сити джаз». Кроме того, зрители увидят выступления учащихся колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской и спортивной школы «Выбор-Одинцово», а также воспитанников актерской студии «Триумф».
Начало в 11.00. Напомним, адрес Дворца культуры МИИТ: Новосущевский переулок, д. 6, стр. 1. (ак)
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