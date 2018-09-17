Ещё
Названы десять счастливчиков, которые получат билеты на Comic Con Ukraine 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Названы десять счастливчиков, которые получат билеты на Comic Con Ukraine 2018 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В эти выходные, 23 и 23 сентября, в Киеве состоится международный конвент Comic Con Ukraine 2018, на котором будет немало именитых гостей. Туда приедет британский актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший Гимли и Древоборода во «Властелине колец» Питера Джексона.
Также на Комик-Коне будут актёр Брайан Декарт со своей женой Амелией Роуз Блэр, Декарт изобразил андроида Коннора в «Detroit: Стать человеком», а ей в игре досталась роль Трейси. Кроме того, в Quantum Break она сыграла Эми, не говоря уже о ролях в сериалах «Крик», «Анатомия Грей», «Менталист» и других.
Будут на мероприятии и другие звёзды, например художник и иллюстратор Джон «Jago» Герра, создатель интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl. В числе судей Cosplay-шоу ожидаются Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka, а вести мероприятие будут блогер Стас Давыдов и Олекса Мельник, «голос» видеороликов «Игромании». Одним из организаторов мероприятия стал Александр Пушкарь.
И, наконец, главное! Мы долго думали, выбирали и спорили, но же пришли к общему решению. Обещанные десять билетов на Comic Con Ukraine уже ждут своих владельцев! Их получат:
Артём Артёмов
Максим Кубрак
Дмитрий Мессер
Алексей Бондарь
Дмитро Двірний
Alina Bogush
Лейн Роттерс
Константин Давыдов
Маша Рослова
Денис Романченко
Ждём вас в Киеве! До встречи на Сomic Con Ukraine 2018!
Игромания.ру: последние новости
Вышел трейлер «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэн СМИ: киновселенную DC перезапустят, а Генри Кавилл не вернётся к роли Супермена Уве Болл стал героем фильма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Чем закончились любимые сериалы3
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной7
Стивен Книг назвал лучший фильм1
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение