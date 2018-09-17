Названы десять счастливчиков, которые получат билеты на Comic Con Ukraine 2018

В эти выходные, 23 и 23 сентября, в Киеве состоится международный конвент Comic Con Ukraine 2018, на котором будет немало именитых гостей. Туда приедет британский актер Джон Рис-Дэвис , сыгравший Гимли и Древоборода во «Властелине колец» Питера Джексона

Также на Комик-Коне будут актёр Брайан Декарт со своей женой Амелией Роуз Блэр, Декарт изобразил андроида Коннора в «Detroit: Стать человеком», а ей в игре досталась роль Трейси. Кроме того, в Quantum Break она сыграла Эми, не говоря уже о ролях в сериалах «Крик», «Анатомия Грей», «Менталист» и других.

Будут на мероприятии и другие звёзды, например художник и иллюстратор Джон «Jago» Герра, создатель интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl. В числе судей Cosplay-шоу ожидаются Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka, а вести мероприятие будут блогер Стас Давыдов и Олекса Мельник, «голос» видеороликов «Игромании». Одним из организаторов мероприятия стал Александр Пушкарь

И, наконец, главное! Мы долго думали, выбирали и спорили, но же пришли к общему решению. Обещанные десять билетов на Comic Con Ukraine уже ждут своих владельцев! Их получат:

Максим Кубрак

Дмитрий Мессер

Алексей Бондарь

Дмитро Двірний

Alina Bogush

Лейн Роттерс

Маша Рослова

Денис Романченко

Ждём вас в Киеве! До встречи на Сomic Con Ukraine 2018!