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Люк Перри вернется в 14 сезоне «Мыслить как преступник»
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Люк Перри вернется в 14 сезоне «Мыслить как преступник» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В этом сезоне «Мыслить как преступник» возьмет важную планку — 300 эпизодов, и в честь этого события шоураннеры сериала приготовили для зрителей несколько сюрпризов, в том числе — и возвращение ряда знакомых лиц из прошлых сезонов. В числе «возвращенцев» окажется и Люк Перри, который вернется к роли лидера секты Бенджамина Сайруса.
Впервые зрителей познакомили с героем Люка Перри еще в 4 сезоне, в эпизоде «Минимальные потери» (Minimal Loss). Интересно, что по сюжету Бенджамин Сайрус погиб — однако сценаристы «Мыслить как преступник», похоже, нашли способ вернуть героя «в строй», как минимум на премьерный эпизод 14 сезона. Шоураннеры, намекнув на возвращение Люка Перри и еще нескольких знакомых лиц, пообещали, что «всё это будет иметь смысл».
«Мыслить как преступник» вернется в эфир с новым, 14 сезоном уже совсем скоро — 3 октября 2018.
Олеся Шишкина
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