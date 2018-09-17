Люк Перри вернется в 14 сезоне «Мыслить как преступник»

В этом сезоне «Мыслить как преступник» возьмет важную планку — 300 эпизодов, и в честь этого события шоураннеры сериала приготовили для зрителей несколько сюрпризов, в том числе — и возвращение ряда знакомых лиц из прошлых сезонов. В числе «возвращенцев» окажется и Люк Перри , который вернется к роли лидера секты Бенджамина Сайруса.

Впервые зрителей познакомили с героем Люка Перри еще в 4 сезоне, в эпизоде «Минимальные потери» (Minimal Loss). Интересно, что по сюжету Бенджамин Сайрус погиб — однако сценаристы «Мыслить как преступник», похоже, нашли способ вернуть героя «в строй», как минимум на премьерный эпизод 14 сезона. Шоураннеры, намекнув на возвращение Люка Перри и еще нескольких знакомых лиц, пообещали, что «всё это будет иметь смысл».

«Мыслить как преступник» вернется в эфир с новым, 14 сезоном уже совсем скоро — 3 октября 2018.

Олеся Шишкина