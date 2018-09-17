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Звезда «Очень странных дел» выступил тамадой на свадьбе за 125 тысяч ретвитов
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Звезда «Очень странных дел» выступил тамадой на свадьбе за 125 тысяч ретвитов 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
44-летний американский актер Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Хоппера в популярном телесериале «Очень странные дела», провел свадьбу молодоженов из штата Иллинойс. Звезда сделал это после того, как один из его постов в «Твиттере» набрал 125 тысяч лайков, сообщает E! Online.
В январе одна из подписчиц актера спросила, сколько нужно набрать ретвитов, чтобы он провел ее свадьбу. Харбор заявил, что 125 тысяч, добавив, что он сам зачитает обращение жениха к невесте, а также первым попробует торт.
Кроме того, актер настоял, чтобы церемония не помешала съемкам третьего сезона «Очень странных дел».
В итоге нужная запись собрала значительно больше репостов, чем требовалось — 132 тысячи. Вскоре после того, как назначенная на сентябрь свадьба состоялась, Харбор опубликовал фото с торжественной церемонии.
Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi
— David Harbour (@DavidKHarbour) September 16, 2018
Ранее сообщалось, что актер прокатился в Антарктиду и станцевал с пингвинами после того, как один из его постов набрал 200 тысяч лайков.
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