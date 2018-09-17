Пять лучших российских сериалов на сезон вперед

В городе Иваново прошел фестиваль российских сериалов «Пилот», где в конкурсной программе показали пару десятков разнообразных первых серий будущих телепроектов, которые снимают, чтобы затем посмотреть на получившийся результат и принять решение о том, нужно ли докручивать эту идею до целого сезона. Наверное, странно это открывать для себя в 2018-м, но, оказывается, на российском ТВ есть что ловить не только энтузиастам и зрителям-консерваторам, которые отказываются сами искать контент и до сих пор смотрят, что дают.

Вообще, психология сериального смотрения, особенного отечественного, — вещь наверняка толком не изученная, хотя явно есть куда копать. Например, до сих пор нормальные рейтинги у сериала «След», в котором серии вообще ничем друг от друга не отличаются, а все криминологические вопросы решаются анализом улики в центрифуге.

То есть, проще говоря, сколько бы абсурдной ни была задумка, главное для ТВ — не навязать зрителю спринтерскую гонку, а увлечь его на целый марафон. Вот с какими будущими российскими сериалами хочется еще побегать.

"Доктор Преображенский"

Где ждать: на Первом

Этот эстетский, прихотливо придуманный сериал о пластическом хирурге Преображенском, живущем в 1966 году, с замысловатым стилем, в котором явно видно влияние классических нуар-фильмов, на самом деле, вопреки тому, что о нем можно было бы подумать, смотрится удивительно легко.

Вовсе не традиционное историческое мыло, а, вдруг, почти что философское размышление на тему связи внешнего обличья и внутреннего мира советского человека: почему институт бесплатной пластической хирургии был бы невозможен (или, наоборот, возможен) в социалистических реалиях 60-х? Вопрос не такой простой, как может сразу показаться.

"90-е. Весело и громко"

Где ждать: на СТС Выиграл на фестивале «Пилот» приз зрительских симпатий и награду за режиссуру

На том же СТС долго и с успехом шли «Восьмидесятые», ненапряжно стилизованный ностальгический сериал понятно о каких временах. «90-е» — это примерно те же «Восьмидесятые» (замечательная, конечно, формулировка, но так и есть). В том смысле, что это легчайший, отлаженный сериал, частично — драматический, больше — комедийный, в целом довольно тщательно и с любовью стилизованный под титульную эпоху.

Впрочем, что такое 90-е, в этом году задумались приблизительно все — от певицы Монеточки, у которой в данные времена убивали людей и все бегали абсолютно голые, до белорусских кинематографистов с их отчаянно точным фильмом «Хрусталь» о вечном противостоянии города и деревни как разных концепций человеческой свободы.

Взгляд из телеящика на эту мифологизированную эпоху совсем не такой поэтичный, но зато и более конкретный: в подворотне стояли бандиты (хотя и они тут какие-то довольно душевные), преподаватели академического вокала пели в ресторанах, на рынке с кассеты из колонок играла Ace of Base, и было, конечно, в целом не очень, но еще находились поводы, зачем жить и вертеться. Даже артист Аристарх Венес , обычно вызывающе неприятный (вы можете его помнить по «Кадетству» и «Папиным дочкам», а можете и не помнить, это не так важно), в показанной пилотной серии какой-то очень уместный: он здесь в своем неизменном образе рокера-тинейджера пытается продать на рынке дорогую гитару Stratocaster, да так и не продает. Согласитесь, эта сцена, наверное, в целом и описывает девяностые.

"Вампиры средней полосы"

Где ждать: на новом телеканале «Супер»

Выиграл на фестивале «Пилот» приз за лучшую мужскую роль ( Юрий Стоянов

Помните, может, в самых первых «Сумерках» была такая сцена, где героиня Кристен Стюарт сидит со своим будущим возлюбленным упырем Эдвардом Калленом в кафе, и он рассказывает ей, что умеет читать мысли. Он перечисляет, какие примитивные вещи видит в головах людей за соседними столиками: «Деньги. Секс. Деньги». Затем поворачивается к ней: «А у тебя — ничего!»

Вот «Вампиры средней полосы» примерно о том же, только тут в голове ничего нет вообще ни у кого. Да, это неожиданное возвращение к кровопускательной теме в российском кино, только безо всякого романтического флера. Здесь вампиры — действительно плоть и кровь от русской сермяжной средней полосы, а не какие-нибудь послы гламура. По сюжету они, как обычно, вынуждены скрывать свою сущность от общества, чтобы не возникло никаких проблем, и при этом же им надо, что ж поделать, пить кровь из русских людей. Главный из них — Юрий Стоянов, и это, конечно, камбэк года. Еще раз, Юрий Стоянов — вампир. Продано.

Тему городского фэнтези, открытую и закрытую Бекмамбетовым в «Дозорах», авторы «Вампиров средней полосы» переупаковывают в фэнтези почти что сельское, отчего оно, разумеется, становится очень смешным. Более того, когда несомненно народный артист Стоянов начинает сначала, чуть приподнявшись над землей, неловко летать, а потом посредством гомерически плохого спецэффекта превращается во всамделишного упыря, становится окончательно ясно, что в плане легкости изложения это примерно «Гоголь», то есть такое же глупое, смешное кино, но зато не самодовольное, не напыщенное. Настоящий сериал от народа.

"Учителя"

Где смотреть: на ТНТ Выиграл на фестивале «Пилот» приз за лучший сценарий Ильи Куликова

Новый очевидно бронебойный проект от Ильи Куликова, самого успешного из телевизионных сценаристов в России: он придумал сразу и «Глухаря», и «Закон каменных джунглей», и «Чернобыль», и «Полицейского с Рублевки», и не останавливается. Его «Учителя» — сериал, совершенно на перечисленные не похожий.

Итак, есть герой Владимира Вдовиченкова , главного в российском кино артиста — специалиста по игре мрачными морщинами в уголках рта. Он — шишка в Министерстве образования , коррумпирован, хитер и безжалостен, и у него две взрослые дочки ( Анна Котова Ирина Старшенбаум ). Одна сидит на непыльном месте в каком-то университете, вышла замуж, родила сына, но целиком потеряла тягу к жизни оттого, что у нее все так легко устроилось. Другая сопротивляется отцовской заботе и работает в каком-то ВИП-зале аэропорта, но затем, поддавшись уговорам властного отца, устраивается в обычную, как он утверждает, школу учительницей, где выясняется, что школа совсем не такая простая.

"Филатов"

Где смотреть: опять на СТС Внезапный Федор Бондарчук в главной роли на ТВ. Он — талантливый гинеколог, на нем виснут женщины (во всех смыслах — и пациентки, и воздыхательницы), а он любит только персонажа, которую играет Юлия Высоцкая , и это его жена, которая хочет с ним развестись.

"Филатов" — это такой очень понятный сериал для вечернего телеэфира: трагикомедия на популярную что у ТВ-боссов, что у ТВ-зрителей тему. Это снова врач-харизматик, как миллион таких же героев из сериалов за последнее десятилетие, здесь звезды на главных ролях, трагикомедийная интонация, сложности жизни талантливых богатых людей. Вроде здесь все просто и знакомо, как в песне из заставки «Городка». Но это как снять хороший блокбастер за $200 миллионов: вроде бы очень много денег, все возможности тебе доступны, а вот получается почему-то далеко не у всех. И Федор Сергеевич, чрезвычайно влиятельный продюсер, в том числе и на телевидении ("90-е. Весело и громко", о которых было чуть выше, — это в том числе и его проект, например), неожиданно решается на такую роль. Человек, у которого все получается, играет человека, у которого все получается. Это, конечно, забавно, но кастинг-то, следовательно, идеальный.

Бонус-трек: «Смена»

Где смотреть: пока нигде, остается ждать и надеяться

Этот пилот снимался очень давно, аж в 2016-м, на свои деньги и не на заказ какого-либо телеканала. Автор сценария — Роман Волобуев , бывший кинокритик «Афиши», последний пока что его фильм — «Блокбастер» (правда, из него автор убрал фамилию из титров, поругавшись с продюсером).

Судя по «Блокбастеру», второму фильму Волобуева, замкадная Россия его пугает и завораживает одновременно. Там ключевой для понимания картины фразой была реплика героя Цыганова: «Ночь. Темно. Россия».

Примерно о том же и «Смена» — диковатый сериал, сочетающий жанр слэшера (это поджанр хоррора, где какой-нибудь маньяк в отдалении от цивилизации убивает множество подростков) с ироничной мистикой в интерьерах болезненно любимой кинематографистами средней полосы. Студенты приезжают на какую-то базу недалеко от полумертвого села, чтобы там провести детский лагерь. Дети пока не приехали, и слава богу, потому что вместо базы оказывается полуразрушенное здание, а никаких коммуникаций местные жители туда не провели, хотя взяли на это подряд. Выясняется, что эти местные изощренно сбрендили: собирают зачем-то посреди леса алтари с черепами животных, держат какого-то узбека в колодце во дворе, ловят студентов и, кажется, собираются их съесть. А может, и нет. Всех их покрывает не менее подозрительный полицейский.

Денег, напомним, особо ни у кого из создателей не было, поэтому играют сплошь неизвестные актеры, снято на одну ручную камеру, и на всех персонажей-антагонистов (которых тут приблизительно три), кажется, одна исцарапанная кожаная жилетка. Смотреть это пока что не очень комфортно, и, по-хорошему, пилот надо бы переснять из чисто технических соображений: даже небольшого бюджета бы хватило на то, чтобы окончательно стало понятно, что сценарий «Смены» на самом деле удивительным образом работает даже в таких сложных финансовых обстоятельствах.

Да, это слэшер, и можно повыбирать в голове, кого же из них убьют первым (догадаться, впрочем, нетрудно, да и не в этом, собственно, дело). Но, с другой стороны, это почти что «Твин Пикс», разве что снятый без линчевского трагического размаха, а бюджетненько, примерно как в фильме «Пес и его мальчик» пытались за три копейки изобразить постапокалипсис, только здесь — традиционную русскую сельскую жуть и глушь. Каждый, кто бывал если не в деревне, то хотя бы в частном секторе, точно знает, о чем речь: когда выходишь на улицу, ни одного фонаря, а в темноте сидит что-то наше, русское, и от того еще более пугающее.

Впрочем, надеяться на продолжение почти нельзя. Обычно таких чудес не бывает, особенно в наших условиях: это как если бы веб-сериал для YouTube кто-то вдруг решил за нормальные, а не любительские бюджеты переснять для ТВ. В смысле, что никогда такого не случалось и ничего не предвещает. Но вдруг.

Егор Беликов