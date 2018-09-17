День рождения редакции АСТ «Вилли Винки»

В Доме книги на Арбате устроят веселые игры со сказочными персонажами, викторины о драконах и рыцарях, а еще будет заезд на лесных гусеницах, праздничные танцы и шоу мыльных пузырей. На память всем участникам праздника — книжные призы и поделки, созданные своими руками.