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День рождения редакции АСТ «Вилли Винки»
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День рождения редакции АСТ «Вилли Винки» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
В Доме книги на Арбате устроят веселые игры со сказочными персонажами, викторины о драконах и рыцарях, а еще будет заезд на лесных гусеницах, праздничные танцы и шоу мыльных пузырей. На память всем участникам праздника — книжные призы и поделки, созданные своими руками.
Редакция «Вилли Винка» совсем юная, но за год уже издано почти 100 книг с работами американских, европейских, украинских и российских художников. Лучшие книги: «Пора уже спать Джори Джона, „Проделки ведьмочки Винни“ Валери Томаса, „Кот по имени Боб“ Джеймса Боуэна, Гарри Дженкинса, „Проблемы пингвинов“ Джори Джона.
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