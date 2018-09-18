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Сериал «Семья Светофоровых» возвращается на канал «Карусель»
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Сериал «Семья Светофоровых» возвращается на канал «Карусель» 

HelpCase media 5 часов назад
Фото: HelpCase media
17 сентября на экраны вышел третий сезон телесериала «Семья Светофоровых. Продолжение». Трансляция проходит на детском канале «Карусель». Для выпуска запланировано 29 серий, по 26 минут каждая.
Проект принадлежит телекомпании «ФОРМАТ ТВ». Его основная цель — объяснение правил дорожного движения как детям, так и взрослым. Пилотные выпуски быстро завоевали популярность у зрителей от 4 до 17 лет. Продолжение «Светофоровых» в 2017 году на YouTube получило 13 миллионов просмотров за первые 2 месяца.
В новом сезоне продюсеры обещают неожиданные события и внезапные повороты сюжета. По их словам, в нём царят креативность и любовь. Героям предстоят новые захватывающие приключения и интересные знакомства.
В ситкоме оставили программу «Простые правила», которую ведут Светлана (Ольга Чудакова) и Лиза (Мирослава Михайлова) Светофоровы. ПДД, как и в предыдущих двух частях, будут объяснять Семён Светофоров (Алексей Моисеев) и Пал Палыч (Сергей Рудзевич).
Также зрителей ждут встречи с новыми приглашёнными звёздами кино, цирка и эстрады. Продюсеры хранят интригу и не разглашают личности тех, кто снялся в сериале.
«Семью Светофоровых» показывают в 13:05 и 23:30 с понедельника по четверг.
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