Прощание с журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томске в среду

НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости . Прощание с известным томским журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томском драмтеатре в среду, 19 сентября, сообщила главный редактор телеканала «Томское время» Ирита Минина.

"Прощание с Андреем Мурашовым завтра, в 12.00. Областной театр драмы", — сообщила Минина на своей странице в Facebook. Журналист работал на телеканале последние три года.

В свою очередь, преемник томской телекомпании «ТВ-2», где Мурашов проработал 20 лет, одноименное агентство новостей сообщает, что похоронен Мурашов будет на кладбище у деревни Березкино.

В «ТВ-2» сообщают, что журналист был экстренно госпитализирован 9 сентября в медсанчасть №2 Томска, а затем был переведен в отделение реанимации Томской областной клинической больницы. Умер Мурашов 17 сентября в возрасте 50 лет, точный диагноз не был установлен.

Мурашов — известный томский журналист. Работал на телекомпании «ТВ-2» с1993 по 2015 год. Был ведущим различных телепрограмм, автором спецрепортажей и документальных фильмов. Последнее время работал журналистом на телеканале «Томское время».