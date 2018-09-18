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Прощание с журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томске в среду
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Прощание с журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томске в среду 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Томск
НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Прощание с известным томским журналистом Андреем Мурашовым пройдет в Томском драмтеатре в среду, 19 сентября, сообщила главный редактор телеканала «Томское время» Ирита Минина.
"Прощание с Андреем Мурашовым завтра, в 12.00. Областной театр драмы", — сообщила Минина на своей странице в Facebook. Журналист работал на телеканале последние три года.
В свою очередь, преемник томской телекомпании «ТВ-2», где Мурашов проработал 20 лет, одноименное агентство новостей сообщает, что похоронен Мурашов будет на кладбище у деревни Березкино.
В «ТВ-2» сообщают, что журналист был экстренно госпитализирован 9 сентября в медсанчасть №2 Томска, а затем был переведен в отделение реанимации Томской областной клинической больницы. Умер Мурашов 17 сентября в возрасте 50 лет, точный диагноз не был установлен.
Мурашов — известный томский журналист. Работал на телекомпании «ТВ-2» с1993 по 2015 год. Был ведущим различных телепрограмм, автором спецрепортажей и документальных фильмов. Последнее время работал журналистом на телеканале «Томское время».
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