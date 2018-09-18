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«Дикие сибиряки» отреставрируют мотоцикл Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки»
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«Дикие сибиряки» отреставрируют мотоцикл Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки» 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Красноярские мотореставраторы — отец и сын — Михаил и Александр Шестаковы взялись воссоздать мотоцикл из фильма «Брильянтовая рука», на котором актер Андрей Миронов уходил от погони. Мотоцикл Jawa с коляской был впервые показан советскому зрителю именно в этом фильме. Корреспондент «360» пообщался с ними и попросил рассказать поподробнее о предстоящих работах.
Источник фото: телеканал «360»
Сам мотоцикл реставраторы купили в Красноярске. Он не на ходу, что свойственно большинству техники тех времен. А вот с коляской ретроманам необычайно повезло: она нашлась в совершенно новом состоянии, на ней ни разу не выезжали на дорогу.
Источник фото: телеканал «360»
«Ее купили в 60-х годах чтобы прицепить к мотоциклу и ездить. Представляете, какой это было роскошью для тех лет? Но случилось так, что мотоцикл сломался, и коляску так и не достали из коробки. Все эти десятилетия она так и пролежала, ни разу не выехав на дорогу. Абсолютно новая, разве что местами краска слегка потрескалась от времени», — рассказал «360» реставратор Александр Шестаков, добавив, что Ява — старая мечта его отца.
В планах байкеров клана «Дикие сибиряки» — полностью восстановить Яву за зиму, чтобы выехать на ней на открытие мотосезона весной.
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