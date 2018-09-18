Кто: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Люк Эванс, Дакота Фаннинг. Крисси Тейген и Джон Ледженд, Эмилия Кларк, Хайди Клум и Том Каулитц, Милли Бобби Браун, Кристен Белл и многие другие.
Что: Церемония вручения 70-й премии «Эмми».
Где: Microsoft Theater, Лос-Анджелес.
Когда: 17.09.2018.
Люди говорят: В Лос-Анджелесе в Microsoft Theater прошла церемония вручения 70-й юбилейной премии «Эмми». Ковровая дорожка в этом году была полна красивыми парами: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Крисси Тейген и Джон Ледженд, Хайди Клум и Том Каулитц пришли на премию вместе. «Лучшим телефильмом» этого года назвали «USS Каллистер», «Лучший комедийный сериал» — «Удивительная миссис Мейзел», «Лучшая женская роль в драматическом телесериале» — Клэр Фой за роль в сериале «Корона». Полный список победителей смотри здесь.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhessika-bil-i-dzhastin-timberlejk-penelopa-krus-i-emiliya-klark-na-premii-emmi-2018/