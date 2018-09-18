Ещё
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк на премии «Эмми — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк на премии «Эмми — 2018» 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Кто: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Люк Эванс, Дакота Фаннинг. Крисси Тейген и Джон Ледженд, Эмилия Кларк, Хайди Клум и Том Каулитц, Милли Бобби Браун, Кристен Белл и многие другие.
Что: Церемония вручения 70-й премии «Эмми».
Где: Microsoft Theater, Лос-Анджелес.
Когда: 17.09.2018.
Люди говорят: В Лос-Анджелесе в Microsoft Theater прошла церемония вручения 70-й юбилейной премии «Эмми». Ковровая дорожка в этом году была полна красивыми парами: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, Крисси Тейген и Джон Ледженд, Хайди Клум и Том Каулитц пришли на премию вместе. «Лучшим телефильмом» этого года назвали «USS Каллистер», «Лучший комедийный сериал» — «Удивительная миссис Мейзел», «Лучшая женская роль в драматическом телесериале» — Клэр Фой за роль в сериале «Корона». Полный список победителей смотри здесь.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhessika-bil-i-dzhastin-timberlejk-penelopa-krus-i-emiliya-klark-na-premii-emmi-2018/
Peopletalk: последние новости
Что жена Вуди Аллена думает о секс-скандале с ее сестрой и режиссером? Надежда Михалкова, Марина Александрова и Алексей Чадов на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 Новый выход: Кристен Стюарт и Стелла Максвелл в Торонто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли2
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова
20 актеров, похожих на сыгранных ими персонажей2
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Сцены, которые специально вырезали из фильмов
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
05:48
Сцены, которые специально вырезали из фильмов
Фильмы
02:41
Как Клара Лучко нашла на съемках «сына»
Актеры Фильмы
08:21
Фильмы для тех, кто хочет вспомнить школу
Фильмы
02:28
Как изменились актеры «Великолепного века»
Актеры Сериалы
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение