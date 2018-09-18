Творческую встречу проведут в библиотеке имени Ивана Бунина

Творческую встречу для всех желающих жителей района 26 сентября проведут в Библиотеке имени Ивана Бунина

На мероприятии гости культурного учреждения посмотрят фильмы, послушают музыкальные произведения, поучаствуют в дискуссии. Творческая встреча будет посвящена творчеству писателя Ивана Бунина. Все собравшиеся смогут поделиться своим мнением по поводу его вклада в русскую и мировую культуру, сообщили на официальном сайте культурного учреждения.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Вечер пройдет по адресу: улица 1905 года, дом 3.