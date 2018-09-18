Ещё
Творческую встречу проведут в библиотеке имени Ивана Бунина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Творческую встречу проведут в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Творческую встречу для всех желающих жителей района 26 сентября проведут в Библиотеке имени Ивана Бунина.
На мероприятии гости культурного учреждения посмотрят фильмы, послушают музыкальные произведения, поучаствуют в дискуссии. Творческая встреча будет посвящена творчеству писателя Ивана Бунина. Все собравшиеся смогут поделиться своим мнением по поводу его вклада в русскую и мировую культуру, сообщили на официальном сайте культурного учреждения.
Начало мероприятия запланировано на 19:00. Вечер пройдет по адресу: улица 1905 года, дом 3.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Кинопоказ состоялся в библиотеке имени Ивана Бунина Фильмы российских режиссеров покажут в Доме кинематографистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли2
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова
20 актеров, похожих на сыгранных ими персонажей2
Сцены, которые специально вырезали из фильмов
Тест: помните ли вы советские телепередачи1
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
05:48
Сцены, которые специально вырезали из фильмов
Фильмы
02:41
Как Клара Лучко нашла на съемках «сына»
Актеры Фильмы
08:21
Фильмы для тех, кто хочет вспомнить школу
Фильмы
02:28
Как изменились актеры «Великолепного века»
Актеры Сериалы
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение