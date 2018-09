10 фильмов о любви, расширяющей границы восприятия

На ivi премьера фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках», и мы собрали еще несколько историй, где любовь требует от героев довольно широких взглядов на отношения.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

How to Talk to Girls at Parties, 2018

В Лондоне 70-х молодой панк знакомится со странной девушкой. Она и ее друзья оставляют впечатление чудачек даже на фоне панков, не говоря уж об обычных англичанах. А все потому, что она инопланетянка, посетившая Землю с туристическими целями.

Форма воды

The Shape of Water, 2017

Немая уборщица Элайза работает в секретной научно-исследовательской лаборатории. Однажды она знакомится с неким Существом, типа нашего Человека-амфибии, и проникается к нему симпатией. А тому грозит серьезная опасность, так что уборщица устраивает тайную эвакуацию пленника к себе домой.

Человек-амфибия

Несмотря на слегка инопланетянскую внешность, Ихтиандр вполне обычный человек. Просто в детстве перенес серьезную операцию по вживлению жабр и вынужден большую часть жизни проводить в воде. Все шло гладко, пока юноша не влюбился, и любовь не потянула его на сушу.

Her, 2013

Замкнутый и одинокий Теодор заводит роман с персонифицированной операционной системой с искусственным интеллектом Самантой. Казалось бы, что здесь может пойти не так.

Zoe, 2018

Зои и Коул — профессиональные изобретатели. Они работают в компании, которая создает тесты на совместимость пар. Сейчас у Коула особенный проект: это андроид, неотличимый от человека, но более чуткий и понимающий, любовник, который никогда не предаст и не разобьет вам сердце.

Красавица и чудовище

Beauty and the Beast, 2017

Перед Чудовищем из заколдованного замка стоит задача невероятной сложности: чтобы расколдоваться обратно в прекрасного принца, он должен завоевать любовь девушки. Прикол в том, что у него не только внешность пугающая, мало ли с чем может смириться любящая женщина, но у него еще и дурной характер.

Формула любви

Формула любви

Розовощекий помещик Федяшев, погруженный в романтические фантазии, влюбляется в парковую скульптуру. Не в силах вынести сердечных мук, он хватается за соломинку — графа Калиостро, который, по слухам, может превратить холодный мрамор во вполне жизнеспособную девушку.

Сумерки

Twilight, 2008

Семнадцатилетняя школьница влюбляется в одноклассника, который оказывается вампиром в завязке. А еще за ней ухлестывает оборотень. В целом, эти отношения поднимают нехилую бурю в потустороннем сообществе.

Привидение

Every Day, 2018

У главного героя насыщенная, но не очень комфортная биография: каждый день он просыпается в новом теле и должен привыкать к новым обстоятельствам. Но главные сложности начинаются, когда он должен как-то объяснить понравившейся ему девушке свой странный образ жизни. И подружке не проще — каждый день приходится встречаться с новым человеком.

Тепло наших тел Warm Bodies, 2013

Тепло наших тел Молодой и открытый красоте мира зомби по имени Р влюбляется в свою еду — хорошенькую и напуганную девушку. Он прячет ее в самолете от других зомби и как может развлекает.