В кинотеатре рядом с Печатниками пройдет бесплатный кинопоказ

В «Молодежном» покажут советскую ленту «Следопыт» режиссера Павла Любимова . Об этом сообщает пресс-служба сети «Москино».

Показ пройдет в четверг, 20 сентября, в рамках сентябрьской программы «Книга на экране», которая в основном ориентирована на юного зрителя.

Начало в 14.00. Вход свободный, в порядке живой очереди. Количество мест ограничено. Показ: 6+.

В программе «Книга на экране» задействованы и другие кинотеатры сети «Москино», среди них: «Сатурн», «Спутник», «Искра»», Березка», «Вымпел».

Напомним, кинотеатр «Молодежный» находится по адресу: ул. Люблинская, д.11. (ео)