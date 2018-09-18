Глава «Союзмультфильма» предложила возродить систему госзаказа на анимацию

В России следует возродить систему государственного заказа на создание анимационных фильмов и сериалов с целью развития отечественной анимации и формирования нравственных ценностей подрастающего поколения. Такое мнение в [интервью] (https://rns.online/interviews/Glava-Soyuzmultfilma-o-finasirovanii-rossiiskoi-animatsii-2018-09-18/) RNS высказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева

«Я бы не стала ограничиваться термином «госзаказ», это должен быть государственный социальный запрос. При наличии того государственного заказа, как вы говорите, который существовал в СССР, российская анимация развивалась бы значительно быстрее», — сообщила Слащева. По ее словам, при наличии госзаказа в советское время киностудия могла конкурировать с американской Disney на мировом рынке, но после того, как в 80-х годах система госзаказа перестала существовать, «Disney продолжил свое развитие, а мы провалились».

По словам Слащевой, эту концепцию можно было бы реализовать, если государство ежегодно финансировало бы по 5-10 социальных проектов. Кроме того, крупные министерства могли бы финансировать по одному проекту в год.

«Я думаю, условно, если бы каждое министерство по своей теме заказывало в год один мультфильм, то у нас получился бы целый спектр социально значимых тем для работы», — сообщила Юлиана Слащева. По ее словам, такая работа ведется и сейчас, но не носит системный характер: ГИБДД финансировало создание мультфильма по правилам дорожного движения, а министерство финансов заказывало создание проекта по финансовой граммотности.

По мнению главы «Союзмультфильма», система государственного социального запроса посредством анимации должна прививать современным детям ценности, такие как здоровый образ жизни, уважение к старшему поколению, к лицам с ограниченными возможностями и др.

«Возьмем такой ценностный ориентир как уважение к старости — нынешней молодежи это понятие знакомо разве что со слов родителей, которые когда то получили его через яркие образы мультфильмов и кино. Вспомните наших знаменитых по детским фильмам Тортиллу в исполнении Рины Зелёной, Бабу Ягу в исполнении Татьяны Пельцер или Георгия Миллера . Все эти персонажи «элегантного возраста» были очень обаятельны, и мы невольно начинали им симпатизировать. И как следствие, уважать и подражать», — сказала Слащева.

По ее словам, самостоятельно киностудия может создавать подобные проекты, но многие из них могут оказаться невостребованными, тогда как студия должна создавать только коммерчески успешные мультфильмы.

«В условиях рынка «Союзмультфильм» должен конкурировать с частными студиями, снимая в большей части коммерческие мультфильмы и самостоятельно ища на них деньги», — сообщила топ-менеджер.