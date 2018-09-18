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Летнюю арт‐веранду открыли в Королеве
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Летнюю арт‐веранду открыли в Королеве 

Газета.Ru 1 час назад
В Центральном парке Королева открылась летняя арт-веранда. Жители и гости города смогли посмотреть фильм «Прощаться не будем», а также пообщаться с актером Андреем Мерзликиным, который сыграл в картине главную роль, в рамках творческой встречи, сообщает телеканал «360».
"Это лучшая площадка, лучшая, как и все в Королеве. Реализация программы губернатора «Парки Подмосковья» позволила создать эту замечательную арт-веранду. Королев всегда сохраняет свою историю во время реконструкций, и это очень важно. Поздравляю с праздником", — сказала Оксана Косарева.
В рамках празднования Дня города в Королеве жители могут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт звезд российской эстрады. Завершится праздник грандиозным салютом.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Королев. Главе региона показали, как изменился город.
Также Андрей Воробьев оценил обновленный стадион «Вымпел». Объект реконструировали по региональной программе «Спорт Подмосковья».
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