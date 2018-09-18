Летнюю арт‐веранду открыли в Королеве

В Центральном парке Королева открылась летняя арт-веранда. Жители и гости города смогли посмотреть фильм «Прощаться не будем», а также пообщаться с актером Андреем Мерзликиным , который сыграл в картине главную роль, в рамках творческой встречи, сообщает телеканал «360».

"Это лучшая площадка, лучшая, как и все в Королеве. Реализация программы губернатора «Парки Подмосковья» позволила создать эту замечательную арт-веранду. Королев всегда сохраняет свою историю во время реконструкций, и это очень важно. Поздравляю с праздником", — сказала Оксана Косарева

В рамках празднования Дня города в Королеве жители могут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть концерт звезд российской эстрады. Завершится праздник грандиозным салютом.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Королев. Главе региона показали, как изменился город.

Также Андрей Воробьев оценил обновленный стадион «Вымпел». Объект реконструировали по региональной программе «Спорт Подмосковья».