Вуди Аллен допустил, что отец его сына Ронана — Фрэнк Синатра

82-летний режиссер Вуди Аллен ответил на подозрения в том, что он не является биологическим отцом сына Мии Фэрроу Ронана.

В 1966 году прославленный исполнитель Фрэнк Синатра женился на начинающей актрисе Миа Фэрроу . Разница между ними составляла 30 лет: ему был 51 год, а ей — 21. Через год они разошлись, однако, по слухам, сохранили близкие отношения. По крайней мере, рождение сына от актера Вуди Аллена в 1987 году стало очень подозрительным: светловолосый и голубоглазый мальчик был больше похож на Синатру, чем на Аллена.

— делится Аллен, в интервью Vulture отвечая на многолетние слухи.

— вспоминает Аллен о своих 12-летних отношениях с Фэрроу.

Сейчас приемная дочь Аллена и Фэрроу Дилан обвиняет Вуди Аллена в сексуальных домогательствах. Сам Аллен и его супруга Сун-И Превин (также приемная дочь Фэрроу, с которой Аллен закрутил роман, когда она была студенткой) это отрицают.

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Фото:Instagram