82-летний режиссер Вуди Аллен ответил на подозрения в том, что он не является биологическим отцом сына Мии Фэрроу Ронана.
В 1966 году прославленный исполнитель Фрэнк Синатра женился на начинающей актрисе Миа Фэрроу. Разница между ними составляла 30 лет: ему был 51 год, а ей — 21. Через год они разошлись, однако, по слухам, сохранили близкие отношения. По крайней мере, рождение сына от актера Вуди Аллена в 1987 году стало очень подозрительным: светловолосый и голубоглазый мальчик был больше похож на Синатру, чем на Аллена.
— делится Аллен, в интервью Vulture отвечая на многолетние слухи.
— вспоминает Аллен о своих 12-летних отношениях с Фэрроу.
Сейчас приемная дочь Аллена и Фэрроу Дилан обвиняет Вуди Аллена в сексуальных домогательствах. Сам Аллен и его супруга Сун-И Превин (также приемная дочь Фэрроу, с которой Аллен закрутил роман, когда она была студенткой) это отрицают.
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Фото:Instagram