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СМИ: Берт Рейнолдс вычеркнул из завещания сына
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СМИ: Берт Рейнолдс вычеркнул из завещания сына 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Актер Берт Рейнолдс, скончавшийся 6 сентября, вычеркнул своего единственного сына (приемного) Квинтона из завещания, однако оставил ему средства для существования в особом трастовом фонде. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на текст завещания портал TMZ.
"Я намеренно не упомянул его [Квинтона] в своей последней воле, так как я обеспечил его в декларации об учреждении трастового фонда, составленной еще при жизни", — приводит портал выдержку из документа.
Завещание было составлено еще в 2011 году. Единственным распорядителем движимого и недвижимого имущества Рейнолдса названа его племянница Нэнси Ли Браун. В случае ее смерти или недееспособности эти обязанности будут возложены на внучатого племянника Брайана Ритчи Брауна и внучатую племянницу актера Трейси Эрин Роджерс. Все имущество исполнителя передано упомянутому выше трастовому фонду, предназначенному для выделения финансовых средств на проживание родственникам актера, включая его приемного сына.
В 2005 году Рейнолдс был признан банкротом. На момент смерти его состояние оценивалось в $5 млн  Рейнолдс родился в феврале 1936 года в городе Лансинг (штат Мичиган). Наиболее известными киноработами в его карьере, насчитывающей почти шесть десятков лет, стали роли в фильмах «Самый длинный ярд» (The Longest Yard, 1974), «Смоки и бандит» (Smokey and the Bandit, 1977), «Гонки „Пушечное ядро“ (The Cannonball Run, 1981), „Стриптиз“ (Striptease, 1996), „Ночи в стиле буги“ (Boogie Nights, 1997). За участие в последнем из них Рейнолдс получил один из своих двух „Золотых глобусов“ как лучший актер второго плана, а также номинировался на премию Oscar.
Актер был дважды женат: на актрисах Джуди Карне и Лори Андерсон. Находясь в браке с последней, Рейнолдс усыновил ребенка, родных детей у него не было.
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