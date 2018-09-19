Римас Туминас: «Наступают очень тревожные времена и потому нам никак нельзя терять надежду»

Когда поток поздравлений, наконец, иссяк, худрук ободрил тех, кто остался без наград — в следующем сезоне и до них дойдёт очередь. К самому же себе Римас Туминас был, как и всегда, настроен особенно критично:

— Хотел анализировать прошлый сезон, но не стану этого делать. Я сам наказываю себя за свои ошибки. Всё понимаю и всё вижу. В течение сезона мы будем вносить коррективы и, наверное, с какими-то спектаклями будем прощаться. Но будут новые. Такова жизнь.

Из дальнейшего стало ясно, что режиссёр, вероятно, намерен обратиться к одному из величайших романов русской литературы — «Войне и миру»:

Лев Толстой выразил вечную боль человека, его вечное размышление о смерти и жизни, о войне и мире, о боли Земли, в которой скрыта обратная сторона Красоты. Наступают очень тревожные времена, и потому нам никак нельзя терять надежду. Нужно направить все силы на поиски Красоты. Быть терпеливыми. Учиться. Учиться вкусу. Мы грешим против Красоты, утрачивая вкус, не заставляя себя быть на уровне вкуса, стиля. «Стиль напыщенный, — писал в своё время Роден, — обращающий на себя внимание — это скверно. Стиль тогда хорош, когда о нём забываешь». Фото: Театр им. Е. Вахтангова/facebook.com Впрочем, помимо цитат из «Завещания» Родена, Римас Владимирович несколько раз апеллировал к гётевскому «Фаусту». Чего стоит одно лишь

Но не ищи высоких званий:

Стал человеком — и желаний

Нет боле — нечем больше быть.

Всё это невольно наводило на мысль о том, что роман Толстого — не единственный текст, над которым размышляет режиссёр. Из озвученного режиссёром следует ещё одна работа — «Маленькие трагедии» Пушкина, из которых мастер выбрал «Моцарта и Сальери» и «Скупого рыцаря», сообщив, что главную роль (неужели всех персонажей сразу?) будет играть Людмила Максакова . Будущего зрителя наверняка ждёт сюрприз. Фото: Театр им. Е. Вахтангова/facebook.com Планы Вахтанговского на грядущий сезон иначе как грандиозными и не назовёшь. Буквально на днях итальянский режиссер Лука де Фуско приступает к репетициям пьесы Эдуардо де Филиппо «Суббота, воскресенье, понедельник» с Ириной Купченко Евгением Князевым в главных ролях. Другой итальянец — Джорджио Сангати из знаменитого театра «Пикколо ди Милано» будет ставить пьесу Карло Гольдони «Новая квартира», с которой российский зритель практически не знаком. А французский режиссер Клеман Эрвье-Леже выбрал для постановки пьесу Мариво «Двойное непостоянство». Кроме того, ведутся переговоры с режиссёром Аттилой Виднянским, возглавляющим Венгерский национальный театр (вероятней всего, это будет пьеса Кальдерона «Жизнь есть сон»).

Но, как оказалось, главную сенсацию, Римас Туминас, как мудрый стратег, приберёг для финала. Объявив о том, что Бутусов будет репетировать «Дон Кихота», он без паузы сообщил, что Юрий Николаевич принял его предложение стать главным режиссёром Вахтанговского театра. Напомним, что с ноября 2017 по март 2018 года Бутусов занимал должность художественного руководителя театра им. Ленсовета, от которой он отказался в связи с тем, что администрация театра, поддерживаемая комитетом по культуре Санкт-Петербурга, препятствует его работе на этом посту. По словам Туминаса, переговоры с Бутусовым шли на протяжении всего прошлого сезона и вот, наконец, его предложение было принято и соответствующее назначение уже оформляется в министерстве культуры (театр им. Вахтангова имеет статус федерального).

Новость сия произвела эффект разорвавшейся бомбы. Присутствующие даже не сразу сообразили, о чём речь: вспыхнувшие поначалу бурные аплодисменты в честь новой интересной работы, внезапно стихи и раздались недоумённые возгласы «А как же вы?!» Туминас поспешил успокоить труппу — он остается художественным руководителем театра: «Роза пахнет розой/ Хоть розой назови её, хоть нет». Римас Владимирович объяснил и причину подобного шага:

— Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в классической ситуации, не даст любоваться собой, классическими манерами в поисках правды. Нам опять предстоит искать фантастический реализм в будущем репертуаре. Там где проявляется игра, свет, гармония.

Подводя итог своим размышлениям о начинающемся сезоне, Туминас привёл слова Афнасия Фета, утверждавшего, что и в огне есть слёзы, а раз так, то «Огонь и слёзы будут сопровождать наш сезон: огонь — это свет и тепло, а слезы — плач о человеке, о его вечном, трагическом стремлении к счастью».