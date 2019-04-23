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Недавние новинки кино, которые зрители проглядели 

Рамблер 23 апреля 2019
Не все хорошие фильмы попадают в широкий прокат, некоторым картинам выпадает иная судьба. Однако на них всё же стоит обратить внимание ведь по качеству они ничуть не хуже, чем разрекламированные блокбастеры. В нынешнем году вышел фильм «30 безумных желаний», рассказывающем о 19-летнем юноше, который уверен, что вскоре умрёт Врачи настойчиво переубеждают парня, но он им не верит. Но вот когда он знакомится с неизлечимо больной девушкой, его жизнь радикально меняется. Видео рассказывает о других недавно вышедших фильмах, которые понравятся всем.
Другое , Видео
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