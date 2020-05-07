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Дарья Мельникова лишилась слуха во время съемок 

WomanHit.ru и ещё 1 11 часов назад
Дарья Мельникова лишилась слуха во время съемок
Фото: WomanHit.ru
Актриса неудачно выполнила трюк
Актриса популярного ранее сериала «Папины дочки» сейчас принимает участие в съемках военного фильма. В интервью Дни.ру Мельникова призналась, что все трюки, кроме вождения танка, она с другими актерами выполняет самостоятельно. Во время одного из них, ее, вместе с партнером по фильму Константином Белошапкой, обдало звуковой волной от взрыва, в результате чего она временно лишилась слуха: «У нас случилась легкая контузия, заложило уши».
Ранее Дарья уже снималась в военных картинах, таких как «Рябиновый вальс», «Сердце капитана Немова», «Гетеры майора Соколова» и других, поэтому подобные спецэффекты актрисе знакомы. Она не испугалась легкой степени контузии и быстро оправилась от шока, продолжив съемочный день.
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Другое , Папина дочка , Рябиновый вальс , Гетеры майора Соколова , Константин Белошапка , Дарья Мельникова
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