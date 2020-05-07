Дарья Мельникова лишилась слуха во время съемок 

Актриса неудачно выполнила трюк
Актриса популярного ранее сериала «Папины дочки» сейчас принимает участие в съемках военного фильма. В интервью Дни.ру Мельникова призналась, что все трюки, кроме вождения танка, она с другими актерами выполняет самостоятельно. Во время одного из них, ее, вместе с партнером по фильму Константином Белошапкой, обдало звуковой волной от взрыва, в результате чего она временно лишилась слуха: «У нас случилась легкая контузия, заложило уши».
Ранее Дарья уже снималась в военных картинах, таких как «Рябиновый вальс», «Сердце капитана Немова», «Гетеры майора Соколова» и других, поэтому подобные спецэффекты актрисе знакомы. Она не испугалась легкой степени контузии и быстро оправилась от шока, продолжив съемочный день.