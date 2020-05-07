Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генеральная репетиция пролета авиации в День Победы прошла в Новосибирске 

ТАСС и ещё 5 15 часов назад
Генеральная репетиция пролета авиации в День Победы прошла в Новосибирске
Фото: Ferra.ru
ТАСС, 7 мая. Генеральная репетиция пролета авиации над площадью Ленина в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Новосибирске, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"В пролете приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы Канск Центрального военного округа. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия", — говорится в сообщении.
В праздничном пролете в День Победы задействованы 10 единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. 9 мая демонстрационный пролет авиации состоится в 10:30 по местному времени (08:30 мск).
В девяти городах России в границах ответственности округа пройдут демонстрационные полеты авиации с привлечением более 80 самолета и вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Видео дня. Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
ТАСС: последние новости
В Архангельске не подтвердили данные о четырех умерших после заражения коронавирусом В Архангельске не подтвердили данные о четырех умерших после заражения коронавирусом В Новгородской области создадут проект об истории местной кухни В Новгородской области создадут проект об истории местной кухни Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета "Светлый ручей" Большой театр покажет онлайн-трансляцию балета "Светлый ручей"
Комментарии
Другое , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино
Малоизвестные роли Данилы Козловского
Малоизвестные роли Данилы Козловского
Где сейчас героиня «Физрука»
Где сейчас героиня «Физрука»
Почему перестали снимать вестерны
Почему перестали снимать вестерны
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
07:43
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
Фильмы Актеры
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
02:07
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Актеры
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
04:39
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
Актеры
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
03:51
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Актеры
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
26:29
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Фильмы
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
03:30
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
Актеры
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
10:01
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение