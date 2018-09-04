HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»

Создатели «Игры престолов» не устают подогревать интерес поклонников к финальному сезону сериала. На днях стало известно, что команда приступила к созданию визуальных эффектов последних шести эпизодов. Также один из создателей сериала косвенно подтвердил, что на экраны последние серии «Игры престолов» выйдут не раньше мая 2019 года.

Вслед за этим телеканал HBO представил официальный анонс нового сезона сериала. На официальном Youtube-канале появился ролик с теленовинками, которые HBO готовится показать зрителям в будущем году. Среди них и кадры из «Игры престолов».

Кроме нарезки из старых серий сериала в ролике есть и кадры новых эпизодов, в частности, встреча Джона Сноу со своей сестрой Сансой Старк.

Кстати, актриса, сыгравшая Сансу, в одном из интервью рассказала, что в финальном сезоне поклонников сериала ожидает много батальных сцен, а также невероятных интриг и предательств.