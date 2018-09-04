Ещё
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

HBO официально анонсировал финал «Игры престолов» 

Рамблер 4 сентября 2018
Создатели «Игры престолов» не устают подогревать интерес поклонников к финальному сезону сериала. На днях стало известно, что команда приступила к созданию визуальных эффектов последних шести эпизодов. Также один из создателей сериала косвенно подтвердил, что на экраны последние серии «Игры престолов» выйдут не раньше мая 2019 года.
Вслед за этим телеканал HBO представил официальный анонс нового сезона сериала. На официальном Youtube-канале появился ролик с теленовинками, которые HBO готовится показать зрителям в будущем году. Среди них и кадры из «Игры престолов».
Кроме нарезки из старых серий сериала в ролике есть и кадры новых эпизодов, в частности, встреча Джона Сноу со своей сестрой Сансой Старк.
Кстати, актриса, сыгравшая Сансу, в одном из интервью рассказала, что в финальном сезоне поклонников сериала ожидает много батальных сцен, а также невероятных интриг и предательств.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение