20 самых ожидаемых зарубежных сериалов этой осени

Теледебют Джулии Робертс , психодрама от автора «Настоящего детектива» с Эммой Стоун , финал «Карточного домика», продолжение саги про порно, сатирическая комедия про фальшивых потомков Романовых — мы выбрали сериалы, которые вы будете смотреть холодными осенними вечерами.

Премьеры:

«Невинные» / The Innocents

Двое влюбленных 16-летних подростков, Гарри и Джун, сбегают из дома, чтобы беспрепятственно быть вместе. Но все осложняется тем, что за Джун охотятся сотрудники некой тайной лаборатории. Она — своего рода оборотень, умеющая принимать облик любых людей и существ. Причудливый микс фантастического триллера и тинейджерской мелодрамы от новой сериальной империи Netflix с английским актером Гаем Пирсом в роли наставника сверхъестественной девицы.

С 24 августа

«Джек Райан» / Jack Ryan

С 31 августа

«Жажда странствий» / Wanderlust

Женатые жители Манчестера средних лет — в их ролях Тони Коллетт и Стивен Макинтош — хотят преодолеть семейный кризис и внести разнообразие в пресную сексуальную жизнь. Умная трагикомедия про отношения — это адаптация на BBC One популярной театральной пьесы.

С 31 августа.

«Судная ночь» / The Purge

В утопической Америке будущего ликвидированы преступность, бедность и неравенство, но в целях выпуска пара раз в год наступает ночь, когда любой гражданин может совершить что угодно и остаться безнаказанным. Хоррор-франшиза, состоящая их четырех фильмов, теперь воплощена в обстоятельном сериале про маленький городок, жители которого заранее готовятся к кошмарной ночи.

С 4 сентября

«Шучу» / Kidding

Заранее вызывающий трепет альянс Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри (единственная их предыдущая работа — фильм 2004 года «Вечное сияние чистого разума» — пожалуй, лучшая картина французского идеалиста). Керри воплощает пугающе близкий к своей собственной жизни образ: веселого комика, ведущего детских передач, у которого за пределами кадра — разваливающийся брак, куча проблем, депрессия и вообще мрак и тлен.

С 9 сентября

«Первый» / The First

Масштабный эпос про миссию на Марс. Сценарий написал Бо Уиллимон , автор «Каточного домика», в главной роли — выдающийся актер Шон Пенн . Судя по трейлеру, нас ожидает зрелище патетическое, возвышенное и, кроме того, наконец-то в драматических сериалах поднята не слишком сегодня популярная тема покорения космоса.

С 14 сентября

«Хороший коп» / The Good Cop

Нетфликсовская полицейская комедия о вечной дихотомии «добрый коп / злой коп», только на этот раз приправленной противостоянием отца и сына. Тони Данца играет стареющего разгильдяя, нарушающего внутренний устав всем возможными способами, а Джош Гробан — его высоко этичного сына, вынужденного вместе с папашей расследовать преступления в отделе особо опасных преступлений полиции Нью-Йорка.

С 21 сентября

«Маньяк» / Maniac

Богатый шизофреник (Джона Хилл) и жертва семейной тирании (Эмма Стоун) соглашаются на рискованный терапевтический эксперимент с погружением в виртуальную реальность, придуманный то ли гениальным, то ли сумасшедшим психиатром ( Джастин Теру , звезда «Малхолланд драйва» и великого сериала «Оставленные). Одна из главных телепремьер сезона — дело рук шоураннера и режиссера первого сезона „Настоящего детектива“ Кэри Фукунага.

С 21 сентября

»Джентльмен Джек» / Gentleman Jack

Совместный проект HBO и BBC One — восьмисерийный биографический сериал, рассказывающий об английской аристократке Энн Листер (1791 — 1840). Ее считают «первой открытой лесбиянкой». Заядлая путешественница и альпинистка, мисс Листер сама управляла огромным поместьем, вела откровенный дневник и начисто отметала «подобающую леди» модель поведения, за что ее называли «джентельменом Джеком» — за глаза, конечно. В главной роли — Сюранна Джонс («Доктор Кто»).

«Романовы» / The Romanoffs

С 12 октября

«Жуткие приключения Сабрины» / Chilling Adventures of Sabrina

Снова продукт Netflix — адаптация разом готического комикса про юную современную ведьму и одноименного ситкома. На сей раз это мрачный подростковый триллер в духе «Твин Пикса» и «Экзорциста» (как заверяют создатели»). Сражающуюся с демонами вокруг и внутри себя Сабрину играет 18-летняя Кирнан Шипка , ребенком исполнявшая Салли Дрейпер в тех же «Безумцах».

С 26 октября

«Бисексуалка» / The Bisexual

Лейла из Нью-Йорка оказывается в Лондоне, где у нее возникает множество проблем, а также разного рода отношений с парнями и девушками. Дебют на телевидении восходящей звезды независимого кино Дезире Акхаван , постановщицы и главной актрисы в этой шестисерийной разговорной драмеди для Channel 4. Дезире в феврале этого года получила главный приз «Сандэнса» за социальную драму «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (петербургские зрители смогут ее увидеть в конце октября на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок»).

С 28 октября

«Возвращение домой» / Homecoming

Крайне интригующий проект сервиса Amazon с Джулией Робертс (дебют суперзвезды в сериалах), Кэтрин Киннер, Дэвидом Швиммером и Бобби Каннавале (актера несправедливо закрытого после первого сезона «Винила»), про который известен пока только общий контур сюжета. Социальная работница секретной правительственной службы и ветеран некой войны пытаются вернуться к мирной жизни «на гражданке». Спродюсировал и поставил этот психологический триллер автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл

Со 2 ноября

«Побег из тюрьмы Даннемора» / Escape at Dannemora

С 18 ноября

«Маленькая барабанщица» / The Little Drummer Girl

Грандиозная, судя по всему, экранизация одноименного романа Джона Ле Карре. Юная английская актриса (Флоренс Пью) на греческом курорте встречает высокого неотразимого красавца ( Александр Скарсгорд ), но романтический любовник оказывается агентом Моссада и вербует девушку в опасную операцию с целью убийства лидера палестинских террористов. Главная новость — имя режиссера очередной адаптации шпионской классики. Это корейский визионер Пак Чхан Ук, главный дальневосточный поборник «кинематографа жестокости», автор без преувеличений постмодернистских шедевров «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть» и «Служанка».

С 19 ноября

«Отверженные» / Les Misérables

Очередная экранизация романа Виктора Гюго — к счастью, не мюзикл, а драматическое произведение на шесть серий с отличными британскими артистами. Жана Вальжана играет Доминик Уэст («Прослушка», «Любовники»), а Фантину — Лили Коллинз.

В конце ноября

+ 4 сериала, которые вернутся этой осенью

«Озарк» / Ozark

2 сезон

Продолжение одного из лучших сериалов прошлого сезона, черной комедии (и одновременно триллера) про чикагского бухгалтера, отмывающего деньги мексиканского наркокартеля и после одной неприятности вынужденного с женой и двумя детьми переехать в живописное захолустье в штате Миссури. Во втором сезоне герои Джейсона Бейтмана и Лоры Линни откроют казино и продолжат отбиваться от свирепых мексиканцев и местных алчных рэднеков.

С 31 августа

«Двойка» / The Deuce

2 сезон

Гениальный шоураннер Дэвид Саймон («Прослушка», «Тримей», «Покажите мне героя») продолжит исследовать мир проституции и порнографии в Нью-Йорке 1970-х. Действие социальной драмы переместится на пять лет вперед — в эпоху заката диско и расцвета видео-порно-индустрии. Братья-близнецы (которых играет один Джеймс Франко ) попытаются сохранить свой «бизнес», а героиня великолепной Мэгги Джилленхол оставит панель и станет режиссером фильмов для взрослых.

С 9 сентября

«Американская история ужасов» / American Horror Story: Apocalypse

8 сезон

Новый выпуск антологии блистательного трудоголика Райана Мерфи носит подзаголовок «Апокалипсис» и является кроссовером: события в нем возвращаются сразу к первому и третьему сезонам — про дом-убийцу и нью-орлеанских ведьм. В сериал ненадолго вернется Джессика Лэнг , а также, конечно, будет весь привычный актерский состав.

С 12 сентября

«Карточный домик» / House of Cards

6 сезон

Похоже, это будет финал лучшей драмы о закулисье большой политики. В центре последнего сезона — понятно, Клэр Андервуд ( Робин Райт ), ставшая президентом США. После известного скандала, когда Кевина Спейси (сыгравшего в пяти сезонах Фрэнка Андервуда , современного Макбета, буквально по трупам поднявшегося из конгрессменов на высшую должность исполнительной власти США) обвинили в сексуальных домогательствах к множеству мужчин, Netflix отказался от всякого сотрудничества с актером.

С 3 ноября