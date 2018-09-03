Премьеры недели: 6 новых сериалов начала сентября

Во-первых, о продолжениях:
- 5 сентября стартует 13-й сезон сериала «В Филадельфии всегда солнечно»,
- 7 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Железный кулак»,
- 7 сентября стартует 3-й сезон сериала «Телефонистки»,
- 9 сентября стартует 9-й сезон сериала «Бесстыдники»,
- 9 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Двойка».
А теперь перейдем к премьерам недели.
Жажда странствий / Wanderlust
BBC One, Великобритания
Дата премьеры: 3 сентября
В ролях: Тони Коллетт, Стивен Макинтош, Зэйв Эштон, Дебора Бартлетт, Джо Херст, Пол Кэй
Чтобы вновь разжечь искру в своих отношениях, супружеская пара Джой и Алан решаются на свободный брак. Поначалу кажется, что новые партнеры и связи — это веселое будоражащее приключение, но со временем становится окончательно ясно, что их брак висит на волоске.
Майя МС / Mayans M. C.
FX, США Дата премьеры: 3 сентября
В ролях: Дж. Д. Пардо, Клэйтон Карденас, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болгер, Майкл Ирби, Карла Баратта, Антонио Харамильо
Спин-офф «Сынов анархии». Из-за жестокости мексиканского картеля Иезекииль потерял дом и семью. Повзрослев, он становится главой группировки Mayans MC, орудующей на границе Калифорнии и Мексики. Долгие годы герой собирал команду самых безжалостных головорезов, чтобы отомстить своим обидчикам самым изощренным способом.
Судная ночь / The Purge
USA Network, США Дата премьеры: 4 сентября
В ролях: Гэбриел Чаварриа, Джессика Гарза, Ханна Эмили Андерсон, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс
Многосерийная версия франшизы «Судная ночь». Альтернативная реальность, США. Чтобы сократить катастрофический уровень преступности, решено ввести Судную ночь — одну ночь в году, в течение которой разрешено любое правонарушение вплоть до убийства.
Пресса / Press
BBC One, Великобритания
Дата премьеры: 6 сентября
В ролях: Бернард Коллако, Шон Диксон, Катажина Колечек, Пепе Бэлдеррама, Женевьева Барр, Том Белл
В центре сюжета — безжалостное соперничество нескольких крупных британских газет, каждая из которых вынуждена выживать с помощью уловок, «уток» или радикальной правды.
Ты / You
Lifetime, США Дата премьеры: 8 сентября
В ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Шэй Митчелл, Лука Падован, Николь Кан, Кэтрин Галлахер
Чувства Джо к Женевьеве растут сильнее с каждым днем. Случайное знакомство моментально перерастает во взаимную симпатию и влюбленность, но юноша хранит страшный секрет: он месяцами изучал и преследовал возлюбленную. И продолжает контролировать и следить за каждым ее шагом.
Шучу / Kidding
Showtime, США Дата премьеры: 9 сентября
В ролях: Джим Керри, Фрэнк Ланджелла, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Бернард Уайт, Кода Босел
На экране Джефф улыбчив, весел, добр к своим маленьким зрителям. В жизни — несчастен, на грани депрессии, развода и суицида. Как совместить две эти противоположности и не свихнуться?