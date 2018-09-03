Премьеры недели: 6 новых сериалов начала сентября

Премьеры недели: 6 новых сериалов с 3 по 9 сентября

Во-первых, о продолжениях: 5 сентября стартует 13-й сезон сериала «В Филадельфии всегда солнечно»,

7 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Железный кулак»,

7 сентября стартует 3-й сезон сериала «Телефонистки»,

9 сентября стартует 9-й сезон сериала «Бесстыдники»,

9 сентября стартует 2-ой сезон сериала «Двойка».

А теперь перейдем к премьерам недели.

Жажда странствий / Wanderlust

BBC One, Великобритания

Дата премьеры: 3 сентября

Чтобы вновь разжечь искру в своих отношениях, супружеская пара Джой и Алан решаются на свободный брак. Поначалу кажется, что новые партнеры и связи — это веселое будоражащее приключение, но со временем становится окончательно ясно, что их брак висит на волоске.

Майя МС / Mayans M. C.

FX, США Дата премьеры: 3 сентября

Спин-офф «Сынов анархии». Из-за жестокости мексиканского картеля Иезекииль потерял дом и семью. Повзрослев, он становится главой группировки Mayans MC, орудующей на границе Калифорнии и Мексики. Долгие годы герой собирал команду самых безжалостных головорезов, чтобы отомстить своим обидчикам самым изощренным способом.

Судная ночь / The Purge

USA Network, США Дата премьеры: 4 сентября

В ролях: Гэбриел Чаварриа, Джессика Гарза, Ханна Эмили Андерсон, Колин Вуделл, Рид Даймонд , Лили Симмонс

Многосерийная версия франшизы «Судная ночь». Альтернативная реальность, США. Чтобы сократить катастрофический уровень преступности, решено ввести Судную ночь — одну ночь в году, в течение которой разрешено любое правонарушение вплоть до убийства.

Пресса / Press

BBC One, Великобритания

Дата премьеры: 6 сентября

В ролях: Бернард Коллако, Шон Диксон, Катажина Колечек, Пепе Бэлдеррама, Женевьева Барр, Том Белл

В центре сюжета — безжалостное соперничество нескольких крупных британских газет, каждая из которых вынуждена выживать с помощью уловок, «уток» или радикальной правды.

Ты / You

Lifetime, США Дата премьеры: 8 сентября

Чувства Джо к Женевьеве растут сильнее с каждым днем. Случайное знакомство моментально перерастает во взаимную симпатию и влюбленность, но юноша хранит страшный секрет: он месяцами изучал и преследовал возлюбленную. И продолжает контролировать и следить за каждым ее шагом.

Шучу / Kidding

Showtime, США Дата премьеры: 9 сентября

На экране Джефф улыбчив, весел, добр к своим маленьким зрителям. В жизни — несчастен, на грани депрессии, развода и суицида. Как совместить две эти противоположности и не свихнуться?