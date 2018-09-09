«Игра престолов» стала триумфатором «Эмми»

Накануне ночью в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса прошла церемония Creative Arts Emmy, на которой вручают премии в различных технических номинациях.

Сериал "Игра престолов" завоевал семь статуэток в таких категориях как постановка трюков, дизайн костюмов, лучшая музыка, визуальные эффекты, грим, сведение звука. Также отметили достижения продюсеров и художников-постановщиков.

Победителей в основных номинациях, таких как лучшие актеры, режиссеры и сериалы, назовут позже.