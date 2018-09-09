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«Игра престолов» стала триумфатором «Эмми»
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«Игра престолов» стала триумфатором «Эмми» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Накануне ночью в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса прошла церемония Creative Arts Emmy, на которой вручают премии в различных технических номинациях.
Сериал "Игра престолов" завоевал семь статуэток в таких категориях как постановка трюков, дизайн костюмов, лучшая музыка, визуальные эффекты, грим, сведение звука. Также отметили достижения продюсеров и художников-постановщиков.
Победителей в основных номинациях, таких как лучшие актеры, режиссеры и сериалы, назовут позже.
Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди, сыгравшие Джейме и Серсею Ланнистеров, номинированы как лучшие актеры второго плана в драматическом сериале. А Дайана Ригг претендует на премию как лучшая приглашенная актриса. Также к награде представлены режиссеры (Алан Тейлор и Джереми Подесва) и сценаристы (продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс за эпизод "Дракон и волк").
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