Лучшие короткие сериалы XX века 

В XX веке были очень популярны многосерийные художественные фильмы. Истории Штирлица, Шерлока Холмса и Скарлетт О’Хара полюбились многим зрителям. Teleprogramma.pro предлагает вам вспомнить самые известные отечественные и зарубежные мини-сериалы прошлого столетия и проголосовать за лучший из них.
«Семнадцать мгновений весны»
Культовая драма о советском разведчике 1973 года, состоящая из 12 серий. Действие в сериале происходит в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии. Главный герой — штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова.
«Место встречи изменить нельзя»
Пятисерийный советский телевизионный фильм Станислава Говорухина 1979 года. В главных ролях — Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. По сюжету сотрудники уголовного розыска занимаются поимкой московской банды «Черная кошка».
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Цикл советских художественных фильмов, состоящий из 11 серий считается одной из лучших экранизаций произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Выходил на экраны с 1979 по 1986 год, главные роли исполнили Василий Ливанов и Виталий Соломин.
«Сёгун»
Американская историческая драма 1989 года, снятая по одноименной книге Джеймса Клавелла. Действия сериала происходит в 1600 году. Это история англичанина, который после кораблекрушения попадает в Японию, где идет многолетняя гражданская война. В сериале 8 серий, главную роль исполнил Ричард Чемберлен.
«Поющие в терновнике»
Он же сыграл и одну из главных ролей в экранизации романа Колин МакКаллоу «Поющие в терновнике» 1983 года. В четырех сериях рассказывается история запретной любви священника Ральфа де Брикассара и Мэгги Клири, чья семья прошла путь от бедности к богатству. Сериал охватывает события с 1915 по 1969 год.
«Гардемарины, вперёд!»
Советский мини-сериал их четырех серий вышел на экраны в 1988 году. Сюжет строится вокруг приключений российских гардемаринов XVIII века. В главных ролях Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и Владимир Шевельков. Сериал получил продолжение в виде полнометражных фильмов «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины — III».
«Сердца трёх»
Вновь на экране классическая литература: в 1992 году вышла экранизация романа Джека Лондона, снятая режиссером Владимиром Попковым. Главные роли в пятисерийной приключенческой драме исполнили Сергей Жигунов и Владимир Шевельков, в эпизодической появился и третий «гардемарин» — Дмитрий Харатьян. Прелесную Леонсию Солано сыграла Алена Хмельницкая.
«Скарлетт»
Экранизация одноименного романа Александры Рипли, который является продолжением классического романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Второй роман о предприимчивой и темпераментной героине Скарлетт О’Хара получил много критики, но экранизация полюбилась зрителям. Главную роль в сериале исполнили Джоанн Уолли и Тимоти Далтон.
«Гордость и предубеждение»
Экранизация другого знаменитого романа вышла в 1995 году. «Гордость и предубеждение» — шестисерийный сериал, снятый по мотивам романа Джейн Остин. Роль мистера Дарси в сериале исполнил Колин Ферт (Colin Firth).