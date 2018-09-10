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«Шучу» и другие классные сериалы сентября
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«Шучу» и другие классные сериалы сентября 

Sunmag 7 часов назад
Фото: Промо-фото к сериалу "Шучу"
За лето мы испытали настоящую сериальную ломку: смотреть было почти нечего. Новый телесезон дарит сразу несколько дивных премьер. В сентябре выходит восьмой сезон «Американской истории ужасов», первый сериал автора «Вечного сияния чистого разума» Мишеля Гондри и долгожданный «Маньяк» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом. Будет и еще много интересного!

«Жажда странствий»

Выход: 4 сентября
Шестисерийная драма Netflix с Тони Коллетт, с которой не бывает скучно. В сериале мы ее не видели со времен «Соединенных Штатов Тары», где актриса играла в общей сложности с десяток персонажей. В «Жажде странствий» героиня Тони Коллетт и ее муж, которого играет Стивен Макинтош, проверяют свой брак на прочность, исследуют собственную сексуальность и раздвигают границы отношений.

«Сьерра Берджесс — неудачница»

Выход: 7 сентября
Возьмите вечно актуальную пьесу Ростана «Сирано де Бержерак», только поместите события в среднестатистическую американскую школу, а роль Сирано дайте пухленькой ученице. Шеннон Персер из «Очень странных дел» играет ученицу старших классов Сьерру, которая ведет переписку с симпатичным парнишкой, думающим, что она — пухлогубая красавица из соседнего класса. В общем, девчонки объединяются и охмуряют парня на пару. Эти отношения временами очень смешные, а временами разрывают сердце, как и полагается в подростковом возрасте.

«Шучу»

Выход: 9 сентября
Один из самых ожидаемых сериалов сентября. Джим Керри в главной роли, Мишель Гондри в режиссерском кресле… Этот союз подарил нам самый грустный в мире ромком «Вечное сияние чистого разума». На сей раз играющий в детство Гондри и играющий шутника Керри, кажется, сделали самый грустный комедийный сериал.
Комик Джефф на протяжении десятилетий вел детское шоу. Но добряка и шутника однажды настиг суровый личный кризис, и тогда он понял, что эта доброта просто убивает его.

«Американская история ужасов: Апокалипсис»

Выход: 12 сентября
Восьмой сезон сериала докатился до апокалипсиса. Зрителям придется вспомнить события первого и третьего сезонов («Дом-убийца» и «Шабаш»). Помните мальчугана, который в финале первого сезона убил свою няню? В «Апокалипсисе» Майкл Лэнгдон появляется уже изрядно возмужавшим и не дает заскучать ведьмам из Ковена. Уже традиционно ждем суперроли Сары Полсон, Эвана Питерса и, кажется (ура-ура!), Джессики Лэнг.

«Навсегда»

Выход: 14 сентября
Два хороших человека полюбили друг друга, поженились и стали жить долго и счастливо… Сериал «Навсегда» как раз про то, что бывает после хеппи-энда. В главных ролях приятнейшие Фред Армисен из «Портландии» и Майя Рудольф, которую мы помним как невесту из «Девичника в Вегасе».

«Маньяк»

Выход: 21 сентября
Под финал сентября выходит сериал, который устали ждать. Режиссер — автор первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фугунага, в ролях — Эмма Стоун, Джона Хилл и Джастин Теру. «Маньяк» основан на норвежском одноименном сериале про пациента психиатрической больницы, проживающем воображаемые события, но не следует скандинавскому аналогу дословно. Эмма Стоун и Джона Хилл играют добровольных участников уникального медицинского эксперимента. Они испытывают новое лекарство, погружающее в новые и новые миры, возникающие в их воображении. В какой-то момент эксперимент сбоит, а уж о побочных эффектах их вообще никто не предупреждал.

«Манифест»

Выход: 24 сентября
Почти две сотни людей сели в самолет, пережили ощутимую тряску, но успешно приземлились в точке прибытия. Все в аэропорту были в шоке: этих пассажиров уже считали пропавшими без вести, ведь от них не было ни слуху ни духу пять лет… Внешне никто не изменился, дети не подросли. В какую дыру свалилось это пятилетие? Люди, которым словно дали второй шанс на жизнь, спешат им воспользоваться, но не все их близкие к этому готовы.
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