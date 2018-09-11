«Кухня» и «Отель „Элеон“» получат продолжение

О возможности продолжения известных сериалов слухи ходили уже давно, однако руководство «СТС Медиа» хранило молчание. Теперь же официально подтвердилось: да, новым сезонам быть. Об этом объявили представители медиахолдинга.

По предоставленной информации, сейчас ведется работа над сценариями будущих эпизодов. Зрителей ждет много захватывающих историй и неожиданных поворотов сюжета.

По словам генерального продюсера канала «СТС» Антона Федотова, решение продолжить съемки объясняется неугасающим интересом зрителей к проектам. Кроме того, продюсер отмечает, что настолько яркие хиты на телевидении — явление не слишком частое, а значит, можно продолжать работать над ними.

Напомним, что помимо заявленных продолжений на «СТС» ведут работу над спин-оффом «Кухни», рассказывающим о жизни поваров Сени и Феди после того, как он решили уйти из ресторана и открыть собственное дело. Скетчком обещают уже скоро выпустить в эфир.