Российские сериалы, которые снимаются прямо сейчас 

«Цыпленок жареный»
Ностальгия по НЭПу все чаще проявляется на российском телевидении. Сначала об этих временах сняли сериал «Мурка», потом «Ростов», теперь вот «Цыпленок жареный» (кинокомпания «Марс Медиа») — название, кстати, тоже из известной блатной песни. В сериале о временах НЭПа элегантные гангстеры в шляпах и пальто будут много и метко стрелять. Фото: Марс Медиа Действие разворачивается весной 1921 года. НЭП оживляет обескровленный войнами и революцией Петроград. На улицах начинают звучать фокстрот и шансон, на набережных прогуливаются хорошо одетые люди. На которых, разумеется, охотятся воришки. Атмосфера свободы провоцирует бум преступности, ЧК теряет контроль, и тогда на сцену выходит вор в законе Дядя Коля (Виктор Сухоруков), берущий нэпманов под крышу. Правда, платить за спокойствие готовы не все. И тогда авторитет отправляет к непокорным боевой отряд Роди (Никита Волков) — бывшего анархиста и пижона.
Первый
«Герой по вызову»
Когда-то Кристина Асмус была медиком, а теперь стала следователем. Кадр из фильма больше по теме «Не ношу нижнее белье»: Асмус представила себя сущим ангеломЗвезда «Интернов» Кристина Асмус вновь возвращается к медицинской тематике. Правда, чуть с другой стороны. Актриса исполняет роль следователя СК Елизавету Леонову, которая влюбляется во врача Ивана Лутошина (Евгений Миллер). Медик вдруг выясняет, что у него неоперабельная опухоль мозга. Он пытается покончить с собой, но спасает его случайный прохожий — по счастливому стечению обстоятельств оперативник Илья Туманов (Николай Клямчук). Опер делает обреченному предложение: работать подставной уткой на опасных операциях. Мол, если убьют, то за дело. Тот соглашается и вдруг выясняет, что чем больше риск для жизни, тем медленнее развивается опухоль. По ходу работы с МВД Лутошин и знакомится с симпатичным следователем Леоновой. Такой замысловатый сценарий написал легендарный Андрей Кивинов — подполковник в отставке и автор «Улиц разбитых фонарей».
«Королева фитнеса»
Мускулистый актер Роман Курцын наконец-то получил возможность поработать в любимых условиях — в спортзале. По сути, это история Золушки, перекованная под ЗОЖ-тренды. Пухленькая продавщица Ася (Софья Зайка) устраивается на работу в фитнес-клуб премиум-класса. Не случайно, а после личной драмы — накануне свадьбы ее бросает жених. Из-за лишнего веса (куда смотрел раньше — непонятно). Ася осваивается в королевстве красивых дел и идеальных поп, дружит с инструктором Олегом (Роман Курцын) и постепенно осознает, что не тело красит человека, а вовсе наоборот.
НТВ
«Золото Лагина»
Александр Балуев (слева) сыграл золотодобытчика. Кадр из фильма Конец 70-х. Начальство из столицы крайне недовольно работой председателя золотодобывающей артели «Северная» Ивана Лагина (Александр Балуев): он печется только о сотрудниках и не отсылает дань министерским. На волевого золотодобытчика натравливают органы — против него фабрикуют дело по обвинению в воровстве и антисоветчине. Так просто Лагин не сдается, он ищет помощи в Москве и попадает в кабинеты КГБ — чекисты имеют на него свои планы и затягивают в политические игры против МВД.
Супер
«СеняФедя»
Сеня (Сергей Лавыгин, слева) и Федя (Михаил Тарабукин) обещают накормить нас вкусными шутками. фото: Канал СТС больше по теме Сеня и Федя из сериала «Кухня» удостоились отдельного сериалаЭти два паренька — повары Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) — хорошо знакомы зрителю по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон». Проект был так успешен, что его создатели решили выделить в отдельную линию историю про горемык Сеню и Федю. Они устали работать на дядю и решились открыть закусочную на колесах. Как неопытные бизнесмены, парни тут же начали собачиться, но из общей лодки уже никуда не деться — кредит на предприятие общий. Строительство собственного дела омрачается наездами конкурентов и проблемами на втором фронте, личном: семьянин Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя, наоборот, отправится на поиски тихой семейной гавани.
СТС