Второй сезон сериала по «Тёмным началам» уже заказан

Как стало известно журналистам, ещё до показа пилотного эпизода канал BBC решил продлить сериал по «Тёмным началам» Филипа Пулмана на второй сезон. Съёмки первого стартовали в начале этого месяца в Кардиффе.

«Тёмные начала» — фантастическая трилогия, действие которой разворачивается в мире, где переплетены магия, наука и теология. В центре сюжета находится девочка-сирота по имени Лира, которая отправляется на поиски похищенного друга и раскрывает настоящий заговор, ведущий к свержению Властителя — первого ангела. Вселенная «Тёмных начал» состоит из множества параллельных миров, по которым и путешествует Лира. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает вполне серьёзные вопросы.

В 2007 году New Line Cinema выпустила экранизацию первой книги — фильм «Золотой компас» (сама книга носит название «Северное сияние»). Фильм встретили прохладно как зрители, так и критики.