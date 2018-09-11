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Второй сезон сериала по «Тёмным началам» уже заказан
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Второй сезон сериала по «Тёмным началам» уже заказан 

Мир фантастики 35 минут назад
Фото: mirf
Как стало известно журналистам, ещё до показа пилотного эпизода канал BBC решил продлить сериал по «Тёмным началам» Филипа Пулмана на второй сезон. Съёмки первого стартовали в начале этого месяца в Кардиффе.
В сериале снимаются Джеймс Макэвой («Сплит», «Люди Икс»), Дафни Кин («Логан»), Рут Уилсон (сериалы «Лютер», «Любовники») и Лин-Мануэль Миранда. Сценаристом выступает Джек Торн (сериалы «Отбросы», «Бесстыдники» и «Молокососы»). Над шоу работает компания New Line Cinema, выпустившая «Золотой компас», а также студия Bad Wolf. Исполнительным продюсером проекта стал сам Филип Пулман.
«Тёмные начала» — фантастическая трилогия, действие которой разворачивается в мире, где переплетены магия, наука и теология. В центре сюжета находится девочка-сирота по имени Лира, которая отправляется на поиски похищенного друга и раскрывает настоящий заговор, ведущий к свержению Властителя — первого ангела. Вселенная «Тёмных начал» состоит из множества параллельных миров, по которым и путешествует Лира. Несмотря на то, что книги Пулмана традиционно относят к подростковому фэнтези, автор поднимает вполне серьёзные вопросы.
В 2007 году New Line Cinema выпустила экранизацию первой книги — фильм «Золотой компас» (сама книга носит название «Северное сияние»). Фильм встретили прохладно как зрители, так и критики.
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