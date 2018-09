5 малоизвестных фактов о сериале «Друзья»

22 сентября 1994 года состоялась первая премьера пилотной серии "Друзей". В преддверии очередной годовщины вспоминаем интересное о сериале.

Культовый ситком покорил сердца всех любителей телешоу девяностых. Но есть ли что-то, чего вы наверняка не знаете об одном из самых успешных сериалов в истории телевидения? Давайте проверим.

А вы знали, что легендарный диван, ставший центром притяжения персонажей сериала во многих сценах в кофейне, до начала съемок просто валялся в подвале одного из цехов компании Warner Bros. Работник, который отвечал за поиск реквизита, сразу понял, что этот экземпляр станет одной из визитных карточек телешоу и тут же забрал его.

Кадр из сериала "Друзья"

Все знают популярную песню I'll be there for you группы The Rembrants, ставшая бессменным саундтреком сериала. Но в пилотной серии, тем не менее, играет совсем другая песня. Там звучит Shiny Happy People в исполнении R. E. M.

Кстати, холодильник на площадке, где снимали сцены в квартире Моники, работал по-настоящему! Там хранились еда и напитки для съемочной команды.

Кадр из сериала "Друзья"

Изначально сериал назывался совсем не "Друзья". Создатели сначала нарекли шоу "Кафе Бессонница", затем решили сменить название на "Друзья, как мы", а после этого — "Шестеро как один". И только спустя некоторое время было решено назвать сериал "Друзья", под этим названием он и запомнился телезрителям.