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5 малоизвестных фактов о сериале «Друзья»
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5 малоизвестных фактов о сериале «Друзья» 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
22 сентября 1994 года состоялась первая премьера пилотной серии "Друзей". В преддверии очередной годовщины вспоминаем интересное о сериале.
Культовый ситком покорил сердца всех любителей телешоу девяностых. Но есть ли что-то, чего вы наверняка не знаете об одном из самых успешных сериалов в истории телевидения? Давайте проверим.
А вы знали, что легендарный диван, ставший центром притяжения персонажей сериала во многих сценах в кофейне, до начала съемок просто валялся в подвале одного из цехов компании Warner Bros. Работник, который отвечал за поиск реквизита, сразу понял, что этот экземпляр станет одной из визитных карточек телешоу и тут же забрал его.
Кадр из сериала "Друзья"
Все знают популярную песню I'll be there for you группы The Rembrants, ставшая бессменным саундтреком сериала. Но в пилотной серии, тем не менее, играет совсем другая песня. Там звучит Shiny Happy People в исполнении R. E. M.
Кстати, холодильник на площадке, где снимали сцены в квартире Моники, работал по-настоящему! Там хранились еда и напитки для съемочной команды.
Кадр из сериала "Друзья"
Немного интересного о возрасте актеров, сыгравших главные роли в ситкоме. На момент премьеры сериала Мэтту Леблану было 27 лет, Лизе Кудроу — 31 год, Дэвиду Швиммеру — 27 лет, Мэттью Перри — 25 лет, Дженнифер Энистон — 25 лет, а Кортни Кокс — 30.
Изначально сериал назывался совсем не "Друзья". Создатели сначала нарекли шоу "Кафе Бессонница", затем решили сменить название на "Друзья, как мы", а после этого — "Шестеро как один". И только спустя некоторое время было решено назвать сериал "Друзья", под этим названием он и запомнился телезрителям.
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