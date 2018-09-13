Главный спойлер финала «Игры престолов». О чем проболтался Кит Харингтон?

Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в первой половине 2019 года. И продюсеры потихоньку начинают рекламную кампанию. На днях Кит Харингтон (он же Джон Сноу ) появился на шоу MTV News и рассказал о новых эпизодах (возможно, даже чуть больше, чем нужно).

«Съемки длиной в девять лет очень сложно закончить. Все не могут быть счастливы», — заявил актер. А на вопрос о том, как отреагируют фанаты на финал, он заявил, что нельзя угодить всем и вспомнил про свои любимые сериалы («Во все тяжкие» и «Прослушка»). А ведь там героев ждал печальный конец.

Теперь фанаты гадают — неужели и в «Игре престолов» нас ждет смерть любимых героев?