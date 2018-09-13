Ещё
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Главный спойлер финала «Игры престолов». О чем проболтался Кит Харингтон? 

Peopletalk 1 час назад
Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в первой половине 2019 года. И продюсеры потихоньку начинают рекламную кампанию. На днях Кит Харингтон (он же Джон Сноу) появился на шоу MTV News и рассказал о новых эпизодах (возможно, даже чуть больше, чем нужно).
«Съемки длиной в девять лет очень сложно закончить. Все не могут быть счастливы», — заявил актер. А на вопрос о том, как отреагируют фанаты на финал, он заявил, что нельзя угодить всем и вспомнил про свои любимые сериалы («Во все тяжкие» и «Прослушка»). А ведь там героев ждал печальный конец.
Теперь фанаты гадают — неужели и в «Игре престолов» нас ждет смерть любимых героев?
Peopletalk: последние новости
Очень круто! Netflix покажет российский сериал Как сейчас выглядит Катя из сериала «Не родись красивой»? Топ-20 сериалов, которые ты должен посмотреть, чтобы быть в теме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х2
Стало известно, кто сыграет Жанну Фриске
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Что стало с ведущим «Моей семьи»11
Лучшие откровенные сцены в кино14
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
02:58
Кто приготовил легендарную заливную рыбу
Фильмы
02:55
Ведущие, ради которых и стоит смотреть новости
ТВ
05:07
Обласканные критиками ленты, провалившиеся в прокате
Фильмы
05:10
Актрисы, идеально перевоплотившиеся в сыщиц
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение