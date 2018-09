5 самых крутых сериалов о женщинах

Сериалы о женщинах не заканчиваются вместе с "Сексом в большом городе", который вы возможно уже пересмотрели по десятому кругу и заучили наизусть реплики Кэрри Брэдшоу

В качестве альтернативы предлагаем еще 5 сериалов с женской тематикой, где главные героини бывают и заключенными, и королевами и рядовыми жительницами мегаполисов.

Вражда (Feud) (2017 — …)

Первый сезон сериала-антологии «Вражда» рассказывает легенду старого Голливуда о противостоянии двух известных актрис Бетт Дэвис и Джоанн Кроуфорд.

"Вражда"

Некогда известные актрисы, к началу 60-х остаются без работы, и стареют без намека на славу и востребованность. Но вдруг, они получают роли в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?», где играют сестер-соперниц, начиная при этом соперничать вне экрана.

Корона (The Crown) (2016 — …)

Как бы не называли принцессу Диану «Королевой сердец» и любимицей всей Великобритании, не восхваляли стиль Меган Маркл и не восхищались манерами Кейт Миддлтон , любовь народа все равно в большей степени достанется королеве Елизавете II . Именно ей посвящен сериал «Корона» — истории правления королевы, начиная со свадьбы, коронации и дальше по основным вехам её царствования.

Помимо политики в сериале показывают, скажем так, бытовую сторону жизни семейства Виндзоров — сложные отношения Елизаветы с её сестрой Маргарет и семейную жизнь с герцогом Эдинбургским.

Девочки (Girls) (2012 — 2017)

Сериал Лены Данэм «Девочки» — своеобразный ответ нашумевшему «Сексу в большом городе». Тот же Нью-Йорк и четыре главные героини в интерпретации Данэм, сыгравшей одну из основных ролей, приобретает совершенно новые грани.

"Девочки"

Картина рассказывает о проблемах миллениалов, приехавших покорять большой город, про их падения и редкие победы, съемное жилье и постоянные смены низкооплачиваемых работ. Сериал не идеализирует ничего, даже дружбе и любви в нем достается по полной. Героини проходят сквозь череду неудачных партнеров и легко расстаются с друзьями детства.

Оранжевый — хит сезона (Orange Is the New Black) (2013 — …)

«Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн — история о женской тюрьме Литчфилд через призму её заключенных и сотрудников. Все начинается с Пайпер Чепмен, типичной представительницы американского high -класса, образованной, немного избалованной девушки, которая должна была выйти замуж, но получила тюремный срок и теперь учится выживать по новым законам. Помимо Чепмен в сериале уделяется достаточно времени другим заключенным и работникам системы исполнения наказаний. Литчфилд здесь не демонизируется, для кого-то он становится домом или любимой, но не всегда приятной, работой, здесь находят друзей, любовь и обретают веру.

Жирным шрифтом (The Bold Type) (2017 — …)

После выхода фильма «Дьявол носит Prada » казалось, что более исчерпывающего материала о жизни работников глянца зритель уже не получит. Однако, в 2017 году вышел сериал «Жирным шрифтом» — комедийная драма о трех подругах, которые работают в модном журнале Scarlett.

Помимо воспевания женской дружбы и готовности прийти на помощь в любую минуту, сериал рассказывает о редакционной иерархии и показывает, что в мире глянца есть место отнюдь не девушкам с обложки, а настоящим профессионалам своего дела со своими амбициями, проблемами и личными драмами.