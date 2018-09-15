«Американские боги» остались без шоураннера

Съемочная команда второго сезона популярного сериала вновь столкнулась с трудностями. Дело в том, что шоураннера "Американских богов" отстранили от работы над проектом. При этом создатели отмечают, что речь об увольнении Джесси Александра, занимавшего эту должность, не идет.

Проблемы у сериала начались еще год назад, когда Брайан Фуллер Майкл Грин , отвечавшие за достоверную экранизацию романа Нила Геймана , покинули съемочную команду. По слухам, всему виной стал бюджет картины, который быстро стал сопоставим с расходами "Игры Престолов". Но при этом "Американские боги" не могли похвастаться такой же популярностью у телезрителей.

На сегодняшний день производство сериала сильно отстает от намеченного графика — уже на шесть недель. Одна из причин — актерам до сих пор не раздали сценарий финального эпизода "Американских богов". По слухам, сценаристы попросту не успели их написать.