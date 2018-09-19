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Что стало с мальчишками из сериала «Кадетство»
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Что стало с мальчишками из сериала «Кадетство» 

Рамблер 12 минут назад
Сериал «Кадетство» вышел на телеэкраны в сентябре 2006 года. Сыгравшие в сериале мальчишки, от которых поклонницы теряли головы, превратились во взрослых мужчин, выбрали себе профессии и даже обзавелись семьями.
1. Александр Головин (в сериале Максим Макаров) был известен и раньше. На его счету уже были съёмки в «Ералаше» и несколько полнометражных лент, но истинную популярность Головину принесло «Кадетство». После сериала Александр продолжил сниматься, сейчас в активе 29-летнего Головина уже более 40 картин.
2. Аристарх Венес (в сериале Илья Сухомлин). «Кадество» сделало Аристарха звездой, после сериала он принял участие в его продолжении «Кремлёвские курсанты» и снялся в ряде кинофильмов. Новый виток популярности настиг Венеса с выходом в 2015 году сериала «Закон каменных джунглей». Сейчас Аристарху 28 лет. У него было несколько громких романов, но пока, по его словам, к семье он не готов.
3. Борис Корчевников (в сериале Илья Синицын). Борис был одним из самых старших на площадке: он сыграл 15-летнего кадета в 24 года. После сериала он также снимался в кино, а потом перешёл на телевидение. Сейчас 36-летний Борис — популярный телеведущий, и с 2017 года он ведёт собственное шоу.
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