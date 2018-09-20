Какие сериалы могут выйти по рассказам Мартина

Сегодня знаменитому писателю Джорджу Мартину , который подарил миру цикл романов "Песнь льда и пламени", исполняется 70 лет. Однако серия книг, по которой снят суперуспешный сериал "Игра престолов", — не единственная гордость писателя-фантаста. На его столе лежит много сценариев, которые тоже могут стать потенциальными хитами.

О том, какие еще сериалы по произведениям Мартина могут увидеть свет, читайте в материале портала Москва 24.

Один из рассказов, заслуживший экранизации — "Летящие сквозь ночь" 1980 года. Телеканал Syfy решил снять по его мотивам сериал. Зрителей ждет история о группе исследователей, которые отправятся на космическом корабле Nightflyer в долгое и опасное путешествие, чтобы установить контакт с инопланетным разумом.

В марте этого года канал выпустил первый трейлер сериала "Летящие сквозь ночь". По горе трупов в первых кадрах несложно догадаться, что перед нами творение юбиляра. Кстати, сам автор описывает новый сериал как "Психо" Хичкока, только в космосе. Джордж Мартин даже выступил в роли исполнительного продюсера, режиссером стал Майк Кэхилл , а главные роли исполнили Филипп Риз, Оуэн Мэкен и Миранда Рэйсон. Премьера сериала, который будет состоять из 10 эпизодов, намечена на осень 2018 года. Кстати, создатели сериала, кроме книжной основы, будут опираться на фильм 1987 года "Ночной полет".

Не многие знают, но принесла Мартину популярность вовсе не "Песнь льда и пламени", а первая часть эпопеи "Дикие карты", выпущенная еще в 1987 году. Действие произведения начинается в 1946 году на Манхэттене, где внеземная цивилизация распылила инопланетный вирус. В результате заражения 90 процентов человечества погибло, а оставшиеся мутировали: стали или тузами — обладателями сверхчеловеческих способностей, сохранившими прежний облик, или джокерами — сверхлюдьми, изуродованными физически. История непримиримой войны между тузами и джокерами и составляет содержание книг.

К настоящему моменту опубликовано уже 23 тома (романы, рассказы, повести) эпопеи. Но не все из них принадлежат перу самого Мартина. "Дикие карты" — это цикл, в котором принимали и принимают участие множество фантастов. В 2016 году компания Universal Cable Productions приобрела права на экранизацию. Мартин считает, что новый сериал составит конкуренцию комиксам Marvel и DC. Однако дата премьеры сериала по "Диким картам" пока не называется.

Все преданные поклонники "Игры престолов" (которые с нетерпением ждут заключительный сезон) давно знают, что сейчас готовится целых пять спин-оффов знаменитого сериала.

Первый приквел начнут снимать в октябре 2018 года. Проект получил название "Длинная ночь". В съемках задействуют новых актеров, а история будет разворачиваться вокруг событий, произошедших за тысячи лет до начала легендарного противостояния Ланнистеров, Старков и прочих домов Вестероса. Будем ждать с нетерпением.

На паузе В 2015 году один из американских телеканалов планировал экранизировать повесть "Шесть серебряных пуль" (1989 год) в виде сериала. Как можно догадаться, история повествует об оборотнях. Однако тут Мартин перевернул все с ног на голову. Оборотни здесь — не охотники, а жертвы.

В маленьком американском городке правит племя ликантропов, к которому и принадлежит главный герой с вполне человеческим именем Уилли. Местному населению в один момент все это надоедает, и находится охотник на оборотней, который начинает бодренько отстреливать мохнатую братию, сдирать с них кожу. Скооперировавшись с обычной девушкой Ранди, в свободное время промышляющей работой частного детектива, оборотень Уилли принимается за расследование.

К сожалению для сериаломанов, пока планы по съемкам так и остались планами. Однако после окончания "Игры престолов", возможно, продюсеры вновь найдут зацепки в произведениях Мартина для новых творений. А успех цикла романов "Песнь льда и пламени" — тому подтверждение.

В 2014 году режиссер Дэвид Слэйд и продюсер Винс Джерардис разрабатывали проект по книге Мартина "Грезы Февра", которая вышла в далеком 1982 году. Действие книги происходит в середине прошлого века в США, в нижнем течении реки Миссисипи. Разорившийся речной капитан Эбнер Марш получает от таинственного богача Джошуа Йорка предложение, от которого невозможно отказаться: на деньги Йорка Марш строит корабль своей мечты, пароход "Грезы Февра", самый роскошный и быстрый на реке.

Однако во время плавания капитан Марш приходит к мысли о том, что его эксцентричный партнер по бизнесу — вампир, и настоящая миссия "Грез Февра" на самом деле гораздо глубже и важнее, чем просто перевозка пассажиров по Миссисипи. Тогда экранизация должна была стать не просто сериалом, а полноценным фильмом, но планы так и не реализовали. Ранее права на экранизацию покупала также Hollywood Pictures, принадлежащая студии Disney. Остается надеяться, что следующий владелец запустит сериал или фильм в производство и завершит начатое.