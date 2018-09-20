Персонажи мультиков, которых мы не видели в лицо

Если вы любите мультфильмы, то наверняка уже пересмотрели кучу лент. И точно обратили внимание, что часто в анимационных историях есть персонаж, лицо которого невозможно разглядеть.

1. «Том и Джерри». Этот сериал идёт так долго, что уже не одного поколение зрителей успело насладиться погонями героев, хитростями Джерри и нелепостью Тома. Однако за десятки лет мы так и не увидели лица хозяйки. Но тем, кто всё-таки хочет взглянуть в её глаза, стоит выбрать серию, где она отправилась поиграть в бридж, а Том собрал своих приятелей на вечеринку. В какой-то момент лицо героини появляется на экране.

2. «Южный парк». Этот сериал можно назвать исключением, ведь создатели позиционируют его как мультфильм для взрослой аудитории. Высмеивающий американские ценности и актуальные события в мире «Южный парк» имеет огромную аудиторию в разных странах. Один из героев ситкома, Кенни, всегда ходит в капюшоне, закрывающем лицо, так что зрителям остаётся гадать, как выглядит Кенни. Ответ же можно найти в полнометражной истории 1999 года «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный», где Кенни в финале снимает капюшон.

О других загадочных персонажах мультфильмов, скрывающих лицо, рассказывает видео.