Легендарный бразильский сериал «Клон» снимут заново

Телекомпания "GLOBO" займется перезапуском одного из самых знаменитых бразильских сериалов.

Продюссер "Клона" Гильермо Болел рассказал об этом в ходе интервью с бразильскими журналистами. Он планирует сделать полнометражную картину о жизни главных героев культового телешоу. Новый "Клон" расскажет о судьбе персонажей 20 лет спустя.

Ходят слухи, что уже подготовлен новый сценарий, но о его содержании пока ничего неизвестно.

Сериал "Клон" считается одним из эталонных бразильских мелодрам. К концу 2010 года телевизионное шоу было экспортировано в 90 стран по всему миру.

Сами актеры, сыгравшие в оригинальном "Клоне", информацию о работе в новом телешоу не комментируют.