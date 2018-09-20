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Легендарный бразильский сериал «Клон» снимут заново
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Легендарный бразильский сериал «Клон» снимут заново 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Клон"
Телекомпания "GLOBO" займется перезапуском одного из самых знаменитых бразильских сериалов.
Продюссер "Клона" Гильермо Болел рассказал об этом в ходе интервью с бразильскими журналистами. Он планирует сделать полнометражную картину о жизни главных героев культового телешоу. Новый "Клон" расскажет о судьбе персонажей 20 лет спустя.
Ходят слухи, что уже подготовлен новый сценарий, но о его содержании пока ничего неизвестно.
Сериал "Клон" считается одним из эталонных бразильских мелодрам. К концу 2010 года телевизионное шоу было экспортировано в 90 стран по всему миру.
Сами актеры, сыгравшие в оригинальном "Клоне", информацию о работе в новом телешоу не комментируют.
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