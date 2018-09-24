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Германика заняла место Тодоровского в сериале «Бонус»
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Германика заняла место Тодоровского в сериале «Бонус» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкальный рэп-сериал рассказывает о непростом пути исполнителя из провинции на московскую сцену и запретной любви к дочери богатого бизнесмена.
Впервые идея снять такой сериал возникла у создателей еще в 2011 году. Среди претендентов на режиссерское кресло были Петр Буслов («Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой») и Валерий Тодоровский («Стиляги», «Оттепель»). Однако снимать «Бонус» в конце концов доверили Валерии Гай Германике.
Валерия Гай Германика прославилась благодаря сериалу «Школа», который выходил на первом канале в 2010 году и вызвал широкий общественный резонанс. Еще одна известная работа режиссера — сериал «Краткий курс счастливой жизни».
Вместе с Валерией над сериалом работал рэп-исполнитель Дуня (Александр Пархоменко): они сами создали всю музыку для сериала. Он также проходил пробы на роль Бонуса, главного героя, однако в итоге она досталась Александру Судареву. Самый яркий персонаж сериала — агрессивное и с ног до головы покрытое татуировками альтер-эго Бонуса в исполнении Антона Адасинского.
Это интересно:
Во время съемок актер Антон Адасинский проводил по три часа в гримерке, пока на его тело наносили многочисленные татуировки. А озвучивать его героя доверили Владимиру Епифанцеву.
Открывал премьерный показ рэпер Хаски, после просмотра первых двух серий сериала состоялась пресс-конференция. В ходе нее создатели проекта отвечали на вопросы журналистов, а Валерия Гай Германика, называя всех малышами, парировала, что взялась за «Бонус» только ради денег, шутила и заявляла, что заняла режиссерское кресло, сместив Петра Буслова и заперев его в подвале — не зря же его последний проект называется «Домашний арест».
«Это только мой праздник» — заявила эпатажная Валерия, забыв имя актрисы, исполнившей главную роль в сериале.
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