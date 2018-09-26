Судьба Яны Трояновой из сериала «Ольга»

Сериал "Ольга" впервые появился на экранах телевизоров в 2016 году на ТНТ. Надо отметить, что для Яны это был первый опыт съемок в сериале. До этого актриса играла только в фильмах.

По сюжету сериала, Ольга — мать двоих детей от разных браков, которая заботится о своем отце, а заодно пытается наладить свою личную жизнь. Она всегда думает о других намного больше, чем о себе. Поэтому выходит, что главная героиня живет чьей угодно жизнью, но только не своей.

В реальности Яна Троянова отметила свое 45-летие в феврале этого года. У Яны был сын Николай, который трагический погиб в Екатеринбурге. После съемок в сериале актриса призналась, что хотела бы ощутить еще раз счастье материнства, пускай даже с приемным малышом.

Возможно, нелегкий жизненный опыт помог Яне так реалистично воплотить роль Ольги на экране.