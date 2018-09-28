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7 комедийных сериалов для женщин
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7 комедийных сериалов для женщин 

Ivi.ru 10 часов назад
Фото: ivi.ru
Если у вас был тяжелый день и нужен хороший повод посмеяться, у нас есть несколько комедийных сериалов, способных взять на себя миссию по улучшению настрояния.

Американская домохозяйка, 2016−2018

ivi.ru
Очень обычная американская домохозяйка Кэти живет с семьей в районе богачей и страдает оттого, что вокруг одни стройняшки, помешанные на фитнесе. Саму себя она хочет принимать такой как есть и учит тому же детей. Дети все со своими завихрениями: старшая ни о чем, кроме спорта и своей фигуры, думать не хочет, средний одержим идеей накопления капитала, а обсессивно-компульсивные выходки младшей приводят к тому, что у нее совсем нет друзей. В общем, работать приходится круглые сутки.

Девочки не сдаются, 2018

ivi.ru
Радужные планы на жизнь у пяти очень разных женщин идут прахом, когда банк, где лежат их сбережения, становится банкротом. На фоне этой общей проблемы они становятся лучшими подругами и пытаются карабкаться с шуточками и прибауточками в светлое будущее.

Город хищниц, 2009−2014

ivi.ru
У Джулс в сорок лет начинается новая жизнь — она разводится с мужем и переходит в категорию невест. Ей нравятся мужчины помоложе, но те почему-то предпочитают своих ровесниц. У нее есть две лучшие подруги — циничная Элли и легкомысленная Лори. Рядом живет один симпатичный сосед и один очень странный сосед. Бывший муж, большой ребенок, часто приходит в гости. И еще есть сын, рассудительный не по годам, но очень робкий парень.

Психологини, 2017

ivi.ru
Три подружки учились когда-то на одном факультете психологии, а теперь работают по специальности. Что показательно, они отлично видят чужие проблемы, но свои диагностировать просто не в состоянии. Поэтому дамы собираются на чашку чая и с азартом применяют друг другу профессиональную терминологию. Если вам нравятся комедии наподобие «Секса в большом городе», то пойдет на ура.

Юная, 2015-…

ivi.ru
В 40 лет Лиза становится разведенной женщиной и матерью-одиночкой в поисках работы. Правда, для кандидаток ее возраста вакансий нет, так что она решается на настоящую авантюру — при помощи правильного макияжа, прически и одежды Лиза превращается в 26-летнюю хипстершу. Ей надо влезть в шкуру девушки, только-только распрощавшейся со студенческой жизнью, почти ровесницы своей дочери. Это требует серьезного пересмотра жизненных ценностей.

Отчаянные домохозяйки, 2004−2012

ivi.ru
Домохозяйка Мэри Элис Янг, покончив жизнь самоубийством, не находит лучшего занятия, как рассказывать на протяжении восьми сезонов о жизни своих подруг-соседок по улице. У Мэри острый, ироничный взгляд на мир, так что обыденность легко превращается в комедию. А жизнь домохозяек с Вистерия Лейн тиха и спокойна лишь на первый взгляд — за чинным фасадом скрываются интриги, скандалы и скелеты в семейных шкафах.

Коварные горничные, 2013−2015

ivi.ru
Четыре горничные работают в домах богатых американцев из Беверли-Хиллз. Положение у них довольно шаткое, поскольку все они — не очень аккуратно зарегистрированные мигрантки из Латинской Америки. Однажды их коллегу Флору находят мертвой, а они, как назло, знают ее страшный секрет и хотят хранить его, чтобы не быть депортированными на родину. Беда в том, что женщина, сына которой обвинили в этом убийстве, хочет докопаться до истины.
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