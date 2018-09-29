Джим Керри впервые снялся в эротической сцене

Все привыкли ассоциировать великого актера исключительно с комедиями и комическими образами, однако на то он и профессионал, чтобы уметь перевоплощаться в самых разных героев с множеством различных характеров.

Впервые за свою актерскую карьеру, длящуюся уже четверть века, артист предстал перед зрителем в откровенной сцене. Новую роль Джим Керри исполняет в сериале Мишеля Гондри "Шучу".

По сюжету актер является ведущим детской телепрограммы, однако шутить и улыбаться в эфире с каждым разом мужчине становится все труднее, ведь его одолевают семейные неурядицы. Та самая эротическая сцена случается в больничной палате с девушкой, больной раком.

Как герой борется с собой, с проблемами и необходимостью выглядеть всегда счастливым и бодрым зритель узнает по мере развития сюжета.